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關稅推升金價 好市多金條再限購 每次限買1根2盎司

編譯廖振堯／綜合報導
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。(美聯社)
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。(美聯社)

黃金傳統上被視為避險或對沖通膨的資產，近期由於川普總統的關稅提案引發經濟不確定性，黃金需求旺盛，幾個月來價格飆升。而好市多(Costco)2023年推出的金條商品一直非常受歡迎，經常迅速售罄，最近這家零售巨頭悄悄降低了每位顧客能購買的金條數量。

好市多經常限制預期降價、需求旺盛商品的購買數量。新的限額要求消費者每次交易只能購買一根2盎司金條，之前的限額是兩根。據「商業內幕」(Business Insider)報導，好市多還將100克特大金條數量限制為一根，而去年的上限是五根。此前有報導傳出消費者可以從威斯康辛州一家好市多倉庫一次買到五根一盎司金條，好市多便澄清說是每24小時只能進行一筆金條交易。

每日郵報(Dailymail)報導，好市多於2023年9月開始以1950元在網路販售1盎司金條。截至本月，黃金現貨價格已突破每盎司3400元。分析好市多定價策略，會發現其金條售價平均比現貨價格略高。一篇Reddit論壇文章詳細分析了今年2月至4月期間好市多的2073筆金條交易，算出其金條售價通常比現貨價格高出0.8%至2.4%。

多位Reddit用戶表示好市多的Rand Refinery金條明顯高於他們過去得付的價格，大多數評論者堅持認為2023、2024年購買一根金條的成本在1800元到2300元間。

到2024年，好市多每月的黃金銷售額高達2億元。繼金條大獲成功後，好市多去年推出了鉑金條，首發價為1089.99元，也在發售後24小時內售罄。然而Reddit用戶認為鉑金的價值不如黃金，而且過去幾年鉑金的價格也難以預測。一位Reddit用戶3月份表示他過去四、五個月一直在關注這些資訊，但看起來好市多的鉑金價格一直缺乏競爭力。

好市多 金價 川普

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