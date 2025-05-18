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部分州氣象預報站 不再維持24小時運作

編譯廖振堯／綜合報導
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國家氣象局設於威斯康辛州蘇利文市(Sullivan, Wis.)的雷達站。由於經費人力被裁減，該局的部分氣象站最快從18日起將停止夜班運作。(美聯社)
國家氣象局設於威斯康辛州蘇利文市(Sullivan, Wis.)的雷達站。由於經費人力被裁減，該局的部分氣象站最快從18日起將停止夜班運作。(美聯社)

超過半個世紀以來，國家氣象局(NWS)一直晝夜不停地監視天氣變化，但自從政府效率部(DOGE)開始精簡聯邦機構後，遍布全國的122個氣象預報站之中有4站的人力被縮減到不足以維持24小時運作；預計至少有數個氣象預報站最快將於18日停止夜班。

華盛頓郵報報導，川普總統上任前NWS員工人數超過4200人，但工會「國家氣象局僱員組織」(NWS Employees Organization)立法主任法伊(Tom Fahy)表示，今年迄今已被裁減近600人，相當於過去15年來的離職人數。

在加州及西部地區，漢福(Hanford)及沙加緬度辦公室將停止夜班，由灣區和大洛杉磯地區的沿海預報辦公室代班。此時正值加州野火季開始之際，非常仰賴NWS預測給予火災機率、乾燥空氣和強風方向等關鍵資訊；阿拉斯加州費爾班克斯(Fairbanks)辦公室也停止夜班。俄勒岡州彭德爾頓市(Pendleton)辦公室預計也即將停止夜班，該辦公室負責華盛頓州南部、俄州西北部。

在大平原地區，法伊表示堪薩斯州西北部的辦公室是受退休和解僱影響最嚴重的地方之一，目前已停止夜班；NWS也鼓勵員工自願調動到堪州辦公室，並提供搬遷費用補助。負責監測懷俄明州西南部、內布拉斯加州東部的辦公室則18日停止夜班，這些辦公室位於所謂的龍捲風走廊(Tornado Alley)，該地區正處於今年遭受雷暴、龍捲風和洪水侵襲的旺季。

美東包括德州、路易斯安納州辦公室也缺了一些關鍵職位，雖即將迎來颶風季不過目前還維持24小時運作。肯塔基州東部一個辦公室則已停止夜班，近年來該地區屢遭致命洪水襲擊；密西根州上半島(Upper Peninsula)的一個辦公室預計將於18日開始停止夜班。

NWS上級單位國家海洋與大氣總署(NOAA)發言人宣稱，該署仍有充足人員確保關鍵研究進行，並繼續按計畫向大眾公布數據，不會漏掉關鍵資訊。

阿拉斯加州 龍捲風 懷俄明州

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