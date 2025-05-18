紐奧良監獄集體越獄 3人落網7人在逃

囚犯破壞牢房廁所後方的牆上開了一個小洞，得以逃脫。(美聯社)

紐澳良郡警長辦公室表示，十名被認為「持有武器且危險」的囚犯16日上午逃離郡立監獄，據信他們獲得內部人員幫助，目前其中三人已經被逮捕，另外七人仍在逃。

警長辦公室16日稍早表示有11名囚犯越獄，稍後更新數字為10人，警長蘇珊·赫森(Susan Hutson)在記者會上指出，路易斯(Keith Lewis)被誤認為逃犯。

赫森表示：「沒有人能在無外部幫助的情況下逃出這座監獄。」

根據警長辦公室的消息，當地時間上午8時30分紐奧良郡監獄(Orleans Parish Jail)例行點名時發現囚犯逃脫，據信他們於午夜不久後獄獄。

警長說明，囚犯在凌晨12時23分左右扯開監獄門，並且在破壞馬桶後的一面牆後於1時01分逃離監獄。

逃犯使用盥洗用品移除馬桶及插銷，之後爬下牆，奔跑穿越州際公路。

逃犯還留下粗俗的塗鴉，其中一則拼字錯誤的訊息寫到：「太容易了，哈哈哈。」

17日路易斯安納州 警在X平台發文說明，三名被捕囚犯已經被帶往守衛森嚴的州立設施，同時搜索行動仍持續進行，多個機構正不間斷行動。

對於延遲發現越獄事件，赫森表示，「必須進入監獄內才能看到，他們可能藏在任何地方。我們必須優先與受害者談話，確保他們安全。」

赫森說，據信逃犯獲得監獄工作人員或警察的幫助，「我們承認，沒有安全疏失，不可能有人能逃出這一設施。」

警方表示，其餘仍在逃的逃犯據信仍在紐奧良市，紐澳良郡監獄已經封鎖。

紐澳良警司安妮·柯克帕特里克(Anne Kirkpatrick)表示，紐澳良警方、聯邦調查局(FBI )、美國法警(U.S. Marshals)、路易斯安納州警皆已投入追捕行動。

她表示，逃犯可能獲得幫助，可能沒有穿著囚服，並警告若有人藏匿或協助逃犯，將會被控告。