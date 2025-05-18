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畢業致辭 紐大生譴責加薩暴力 校方鐵腕扣畢業證書

編譯俞仲慈／綜合報導
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紐約大學2025年畢業典禮。(路透)
紐約大學2025年畢業典禮。(路透)

紐約大學賈拉汀學院(Gallatin School NYU)畢業生代表利用致詞機會，譴責加薩發生的「種族滅絕」暴行，惹惱校方，以違反校規為由扣留該名畢業生的畢業證書並送交懲處。

有線電視新聞網(CNN)報導，NYU應屆畢業生羅佐斯(Logan Rozos)14日在賈拉汀學院發表畢業演說，指控加薩種族滅絕以及美國的放任，引發激烈反彈。

NYU發言人貝克曼(John Beckman)公布聲明盡管並未直接點名羅佐斯，但仍譴責其「演講內容撒謊，違背遵守校規的承諾」。

貝克曼也證實：「校方扣留他的畢業證書並交付紀律處分。」同時強調校方「讓在場人士聽聞這些言論深感抱歉，對於有人濫用致詞機會也深感抱歉。」

根據賈拉汀學院網站，羅佐斯主修文化批評和政治經濟學，也是賈拉汀劇團成員，活躍於媒體與激進主義領域，曾被雜誌Teen Vogue列入2020年「20歲以下LGBTQ年輕人士」名單。

報導指出，羅佐斯當時表示：「此時面對如此眾多群體，唯一合適的話就是承認巴勒斯坦正在發生的暴行。」並強調：「目前正在發生的種族滅絕獲得美國的政治與軍事支持，由我們納稅人付錢，過去18個月來持續透過手機直播。」

這段不到三分鐘的演說內容並未直接觸及以色列、加薩或猶太人，還是贏得在場人士歡呼與掌聲，隨後影片上傳至社群平台，引發親以色列團體反彈，要求紐約大學採取行動。

與此同時，美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations，CAIR)則透過社群平台X聲援羅佐斯，譴責校方針對親巴勒斯坦抗議人士採取紀律處分，猶如「對美國自由與美國人民的背叛」，呼籲紐約大學盡速發放畢業證書。

根據NYU校園周刊「華盛頓廣場新聞」(Washington Square News)統計，自去年加薩爆發戰爭以來，校方針對親巴勒斯坦抗議學生與教職員提起行為不當的指控超過180件。

紐約大學賈拉汀學院應屆畢業生代表洛根·羅佐斯利用致詞機會，譴加薩發生的種族滅絕暴...
紐約大學賈拉汀學院應屆畢業生代表洛根·羅佐斯利用致詞機會，譴加薩發生的種族滅絕暴行，校方以違反校規為由扣留畢業證書並送交懲處。(截自紐約大學YouTube串流畫面)

加薩 NYU 巴勒斯坦

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