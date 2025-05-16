我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕領不到？今年提前申領社安金者 增27.6萬人

穆迪調降美國信評 自Aaa等級降至Aa1

怕領不到？今年提前申領社安金者 增加27.6萬人

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多人擔心社安福利被削減，因此提前申領社安金，即使少領一些錢也在所不惜。(美聯社)
許多人擔心社安福利被削減，因此提前申領社安金，即使少領一些錢也在所不惜。(美聯社)

今年申請社會安全福利的人比去年同期要增加13%，也就是多出27萬6000人，社會安全局(Social Security Administration)表示，增幅「很劇烈」；社安專家指出，擔心領不到的焦慮感顯然是很大的因素。

紐約時報16日報導，以麥高文(Marty McGowan)為例，他67歲生日翌日早晨便申請社安金；他原先本打算到70歲才申請，屆時可取得較豐富的收入，每個月多領800元。

但他跟近幾個月其他退休人士一樣，看見整個經濟前景變得愈來愈不穩定，而社安局卻因川普政府而人事大地震；擔心經濟變差，取得社安金的管道可能消失，迫使他提前申請領取，即使自己每月能領的錢變少，也在所不惜。

麥高文並非唯一這麼做的人，本會計年度到4月，申請社安金的退休人士增加27萬6000人，比去年同期大增13%。

智庫「城市研究所」(Urban Institute)資深政策學者史摩利根(Jack Smalligan)表示，因為對大多數人來說，決定提前申領不是好事，所以局面令人憂心，他們看見社安局、自己的福利都遇到威脅，同時退休帳戶401(k)收益動盪，也很操心，所以緊張兮兮。

川普政府動手大砍聯邦人事，社會安全局也不例外，局內人、接近退休或已退休的人都惴惴不安，很多人害怕社安局人事被砍，還有其他政策生變，只怕會危及他們領取社安金的管道。領軍「政府效率部」(DOGE)的億萬富豪馬斯克削減聯邦機構，還一直宣稱社安局有廣泛詐欺，讓局面愈發紊亂。

局勢如此，再加上經濟不確定性變大，似乎影響一些退休人士現實生活的財務決定。社安局官員最近作業會議上都承認這一點，社會安全系統還出現其他吃緊現象。

3月28日，時任社安局代理局長的杜迪克(Leland Dudek)表示，有心人散播恐懼，促使人們提前申領社安金，生怕自己領不到福利。

4月25日社安局另次開會時，局內工作人員表示，提前申領社安金的高所得人士數目多於以往；社安制度專家指出，那些人占出於害怕而申請社安金人士的一部分。

社安金 退休 川普

上一則

喬州嚴苛反墮胎法 孕婦腦死 呼吸器續命3個月待產

下一則

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

延伸閱讀

新聞周刊：學貸違約 逾45萬人6月將扣社安金

新聞周刊：學貸違約 逾45萬人6月將扣社安金
繳回溢領社安金見轉圜 2步驟可減緩財務壓力

繳回溢領社安金見轉圜 2步驟可減緩財務壓力
拖欠學貸 逾45萬老人下月開始扣社安金

拖欠學貸 逾45萬老人下月開始扣社安金
65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
眾院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅，美國公民可以豁免。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)

非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家

2025-05-14 19:34
透過複製(克隆)科技，如今蝴蝶蘭在全美大型超市和商店隨處可見。(美聯社)

美國最暢銷盆栽 嬌貴蘭花「複製」變10元大眾商品

2025-05-09 18:20

超人氣

更多 >
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假