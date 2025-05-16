我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

川普與軍方合辦今夏活動 金主獲許諾捐款可獲「專屬VIP待遇」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普15日在卡達杜哈烏代德空軍基地登台發表演說。（美聯社）
美國總統川普15日在卡達杜哈烏代德空軍基地登台發表演說。（美聯社）

華爾街日報16日獨家披露，總統川普正與軍方共同規劃今夏多場活動，據多位知情金主透露，捐款者可獲得「專屬VIP待遇」。

根據提供給金主的簡報，捐款給America250者將獲得參加3場活動的特別機會，包括6月10日在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）領導數千名士兵參加的「軍事戰備」活動、6月14日個人生日舉行的軍事閱兵，以及7月4日在華府舉行的獨立日慶典。

America250成立於2016年，為一個無黨派團體，是為了配合川普構想的美國建國250周年全國慶典而成立的委員會，旨在支持2026年的慶祝活動，川普已有多位顧問參與籌備，包括負責部分募款工作的奧羅克（Meredith O'Rourke）。America250和奧羅克沒有回應置評請求。

根據向金主發出的宣傳，川普計劃6月10日巡視布拉格堡，參加「戰備演示」，並將向數千名士兵發表演說，現場將有軍機編隊飛行。金主被告知，將會作為「全國廣播特別節目」部分內容錄製。

川普將在幾天後的6月14日參加在華府憲法大道舉行的軍事閱兵，包括戰車、軍事重演與飛行表演。川普會在「官方檢閱台」觀禮後致詞，軍人隨後將舉行重新入伍儀式。

宣傳資料指出，川普將於7月4日在華府主持慶祝獨立日，計劃屆時宣布多項全國性倡議，包括「偉大的美國博覽會」（great America State Fair）和「愛國者運動會」，現場還將舉辦音樂會，並發表總統演說。

川普最近在白宮表示，「我們有奧運和世界盃，還有或許超越一切的活動，那就是我們國家的250週年。所以，這會很棒，這將是一場很大、為期一年的活動」。不過，川普前國安顧問波頓（John Bolton）質疑，大張旗鼓展示軍力，並向金主推銷與軍方相關的活動，存在「合宜性問題」，但「我不認為這會讓川普白宮感到困擾」。

川普 華府 白宮

上一則

出生公民權限縮令 大法官辯論交鋒3看點

下一則

炒作專家？川普政府有意做實境秀 大獎竟是「公民身分」

延伸閱讀

和談難有突破 川普：儘快安排與普亭會面

和談難有突破 川普：儘快安排與普亭會面
出生公民權限縮令 大法官辯論交鋒3看點

出生公民權限縮令 大法官辯論交鋒3看點
出生公民權案 最高院首辯論 最快6月底裁定

出生公民權案 最高院首辯論 最快6月底裁定
中美關稅戰停火？中學者：川普出爾反爾「這時間」可能再起

中美關稅戰停火？中學者：川普出爾反爾「這時間」可能再起

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
死者波斯沃斯是高中美式足球隊員，女友則是啦啦隊員。(取自死者女友Malinda之Instagram)

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭屋主槍殺

2025-05-08 20:10
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？