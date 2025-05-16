川普與軍方合辦今夏活動 金主獲許諾捐款可獲「專屬VIP待遇」

美國總統川普15日在卡達杜哈烏代德空軍基地登台發表演說。（美聯社）

華爾街日報16日獨家披露，總統川普 正與軍方共同規劃今夏多場活動，據多位知情金主透露，捐款者可獲得「專屬VIP待遇」。

根據提供給金主的簡報，捐款給America250者將獲得參加3場活動的特別機會，包括6月10日在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）領導數千名士兵參加的「軍事戰備」活動、6月14日個人生日舉行的軍事閱兵，以及7月4日在華府 舉行的獨立日慶典。

America250成立於2016年，為一個無黨派團體，是為了配合川普構想的美國建國250周年全國慶典而成立的委員會，旨在支持2026年的慶祝活動，川普已有多位顧問參與籌備，包括負責部分募款工作的奧羅克（Meredith O'Rourke）。America250和奧羅克沒有回應置評請求。

根據向金主發出的宣傳，川普計劃6月10日巡視布拉格堡，參加「戰備演示」，並將向數千名士兵發表演說，現場將有軍機編隊飛行。金主被告知，將會作為「全國廣播特別節目」部分內容錄製。

川普將在幾天後的6月14日參加在華府憲法大道舉行的軍事閱兵，包括戰車、軍事重演與飛行表演。川普會在「官方檢閱台」觀禮後致詞，軍人隨後將舉行重新入伍儀式。

宣傳資料指出，川普將於7月4日在華府主持慶祝獨立日，計劃屆時宣布多項全國性倡議，包括「偉大的美國博覽會」（great America State Fair）和「愛國者運動會」，現場還將舉辦音樂會，並發表總統演說。

川普最近在白宮 表示，「我們有奧運和世界盃，還有或許超越一切的活動，那就是我們國家的250週年。所以，這會很棒，這將是一場很大、為期一年的活動」。不過，川普前國安顧問波頓（John Bolton）質疑，大張旗鼓展示軍力，並向金主推銷與軍方相關的活動，存在「合宜性問題」，但「我不認為這會讓川普白宮感到困擾」。