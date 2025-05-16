才說紐瓦克機場安全 運輸部長改妻子航班至紐約

運輸部長達菲11日才對外宣稱聲稱紐瓦克國際機場安全無虞，12日卻將妻子搭乘的航班從紐瓦克改為紐約拉瓜地亞機場起飛，引發爭議。(美聯社)

運輸部長達菲(Sean Duffy)11日才對外宣稱聲稱新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)很安全，12日卻將妻子搭乘的航班從紐瓦克機場 改成為紐約拉瓜地亞機場 起飛。達菲14日出席國會聽證會時，為自己的行為辯護，表示更改妻子航班是為了趕時間怕航班誤點，不是擔心安全問題。

紐瓦克機場4月底及5月初數度出現雷達和通訊系統停擺，聯邦航空管理局(FAA)大幅減少進出紐瓦克機場班次，但12日仍有大量航班延誤和取消。

現年53歲的達菲12日向保守派SiriusXM電台主持人韋伯(David Webb)透露，他的妻子、福斯新聞主持人康波斯-達菲(Rachel Campos-Duffy)原定13日從紐瓦克機場出發，但他把她的航班改到拉瓜地亞機場。

達菲11日接受全國廣播公司(NBC)訪問時，曾堅稱從紐瓦克起飛的班機旅客很安全，還說他和家人「經常從紐瓦克機場出發」。達菲試圖向旅客保證，儘管紐瓦克機場空中交通管制雷達和無線電偶爾出現令人擔憂的故障，但機場航班起降是安全的。

達菲在不同節目中的言論部分片段在社群媒體曝光後，引起關注。

14日，達菲出席眾院撥款委員會會議時，新澤西州民主黨聯邦眾議員科爾曼(Bonnie Watson Coleman) 指達菲似乎「出於安全考量，把妻子的航班從紐瓦克轉到拉瓜迪亞。」

達菲先是答道：「這不是真的。」但他後來改變說法表示，「有部分是真的。」達菲解釋：「主要是紐瓦克機場航班誤點，而我太太必須參加一場活動，她當時在紐約，所以我把她從紐瓦克機場改到拉瓜地亞機場。這不是出於安全考量，而是因為我需要她的航班及時起飛。她必須趕上活動。」

達菲辯稱，他在節目中的言論被斷章取義。科爾曼則表示，她接受達菲的解釋。