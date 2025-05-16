丹佛機場周一航管斷訊90秒 影響20架班機 FAA調查

丹佛國際機場是美國洛磯山地區航空交通樞紐。(路透)

12日下午1時50分左右，丹佛空中交通管制中心(ARTCC)部分區域通訊中斷約90秒，多達20架飛往丹佛國際機場的班機駕駛無法與航管員聯繫。聯邦航空管理局(FAA)正在調查暫時失聯原因；FAA同時指出，丹佛的航管員隨即改用另一頻率向機師傳達指令，所有班機仍能保持安全距離，機場運作未受影響。 12日下午1時50分左右，丹佛空中交通管制中心部分區域通訊中斷約90秒，多達20架班機無法與塔台聯繫。(路透)

不過，美國廣播公司旗下Denver7電視台調查報導指出，由於覆蓋部分空域的兩部無線電發射機故障，12日下午丹佛航管部門有長達6分鐘無法和約15至20架班機聯絡。消息人士稱，一名航管員後來與「警戒線」(guard line)上的一架班機取得聯繫，這條警戒線通常只在飛行員遇險時使用；該飛行員隨後聯繫附近其他飛機，並知會所有人切換無線電頻率。

消息人士透露，事件發生時，丹佛空中交通管制中心航管員已在使用備用頻率進行通訊，因為其他四個頻率都停止服務了。退休 航管員萊利(David Riley)表示：「無法與一架飛機通訊是一回事，但與所有飛行中的飛機失聯是另一回事。」

全美空中交通管制系統因人員短缺、科技過時及關鍵基礎設施投資不足，多年來承受巨大壓力；最近幾周問題更加明顯，4月底和5月初費城 終端雷達管制中心(Philadelphia TRACON)兩度失去雷達和無線電通訊各約90秒，航管員因此無法指揮新澤西州 紐瓦克國際機航班起降。

丹佛空中交通管制中心(ARTCC)官網顯示，該中心責任範圍涵蓋約28萬5000平方哩空域。

交通部長達菲(Sean Duffy)和FAA代理局長羅切洛(Chris Rocheleau)上周已宣布一項預計耗資數十億元的改革計畫，以建立最先進的全新空中交通管制系統，取代老化的系統，預估需要三到四年才能完成。

更新計畫包括換裝618部雷達、安裝4600個新高速連接器，並升級航管員使用的所有電腦。