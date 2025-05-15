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抗議新服裝規定 千餘名星巴克咖啡師罷工

編譯陳韻涵／即時報導
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全美75家星巴克門市的千餘名咖啡師從11日起罷工，以抗議公司新的服裝規定。(美聯社)
全美75家星巴克門市的千餘名咖啡師從11日起罷工，以抗議公司新的服裝規定。(美聯社)

代表星巴克連鎖咖啡店員工的「星巴克勞工聯合會」(Starbucks Workers United，SWU)14日表示，全美75家星巴克門市的千餘名咖啡師從11日起罷工，以抗議公司新的服裝規定。

美聯社報導，星巴克自12日起，限制美國和加拿大境內的直營和加盟商店咖啡師，其綠色圍裙內只能穿純黑色襯衫，以及卡其色、黑色或藍色牛仔褲。

星巴克表示，新規定將讓綠色圍裙更顯眼，為顧客營造一種熟悉的感覺，響應公司致力在門市中營造的溫暖、歡迎氛圍。

根據舊的服裝規定，咖啡師可以穿著多種深色和有圖案的襯衫。

不過，代表全美星巴克1萬間直營門市其中570間分店員工的SWU表示，服裝規範必須經過集體協商。

馬里蘭州漢諾威(Hanover)的星巴克值班主管佩奇‧薩默斯(Paige Summers)說：「星巴克迷失方向，他們不聽那些為星巴克創造實際體驗的咖啡師意見，偏偏聚焦錯誤的事情，比如祭出服裝限制規定；當顧客等30分鐘才拿到一杯拿鐵時，不會在意我們穿什麼顏色的衣服。」 

薩默斯等人也在內部網站，批評星巴克出售員工被禁止穿著上班的星巴克品牌服飾，而星巴克宣布新服裝規定之際，表示會送每位員工兩件免費黑色T恤。

星巴克14日表示，此次罷工對全國約1萬間門市的影響有限；工會統計，參與罷工的員工不到1%，且部分門市因罷工影響的時間不到一小時。

星巴克發出聲明表示，「若工會能像抗議穿黑襯衫上班那樣努力，重返談判桌，成效會更好。今日逾99%的分店開門為顧客服務，且整個星期都是如此。」

SWU自2021年以來，持續在美國的星巴克門市組建工會，勞資雙方去年2月同意重返談判桌，但未達成協議。

星巴克 罷工

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