我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

去年吸毒過量死亡減27% 降幅歷來最大

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名男子因吸毒過量昏倒在俄勒岡州波特蘭街頭。(美聯社)
一名男子因吸毒過量昏倒在俄勒岡州波特蘭街頭。(美聯社)

疾病防治中心(CDC)14日公布，去年吸毒過量死亡人數約8萬，比2023年銳減3萬人或27%，是歷來最大降幅。CDC統計服毒過量死亡數字45年以來，年度最大減幅是2018年，比2017年少4%。

以州別計算，去年僅內華達和南達科塔兩州死亡人數略增，其餘都下降，降幅最大的是俄亥俄、西維吉尼亞等問題最嚴重的州。

專家表示，吸毒過量死亡人數大減的確實原因，仍需進一步研究，但目前已知可能因素包括：逆轉鴉片類藥物作用的納洛酮(naloxone)使用愈來愈普片，在第一時間搶救不少人命。如今納洛酮列為成藥，不必醫生處方即可購得；成癮患者的治療改善且效果擴大、用藥習慣改變，也都有影響。

類鴉片藥劑官司的數十億元賠償金運用得當，可能是另一原因；過去幾年，各地方和州政府紛紛對藥廠、經銷商和大型連鎖藥局就促成用藥過度提出訴訟，最後紛紛以和解收場，總金額高達500億元的賠償，主要用來醫治用藥成癮，也功不可沒。

同時，高風險吸毒人口從年紀較大的成年人轉為青少年和年輕成年人，且人數持續減少。

雖然吸毒過量死亡人數下降，規模仍大於新冠疫情之前；吸毒過量致死也是18至44歲成年人的首要死因，因此CDC說有必要持續努力，減低用藥成癮、過量死亡的人數。

某些專家擔心，聯邦裁減經費和公衛單位人力，減弱應對危機的力道，可能延緩死亡人數下降的趨勢。舊金山加州大學毒品政策專家齊卡若內(Daniel Ciccarone)說，目前的反毒政策方向正確，「不該把腳從油門踏板移開。」

CDC公布的初估人數，包括美國境內所有因吸毒過量致死的人口，非公民也列入計算，相關資料仍在整合，最終數字可能會有出入，但去年死亡人數劇減是明顯事實。不過，毒品濫用情況整體而言，仍不容樂觀。

逆轉鴉片類藥物作用的納洛酮(naloxone)使用愈來愈普片，在第一時間搶救不少...
逆轉鴉片類藥物作用的納洛酮(naloxone)使用愈來愈普片，在第一時間搶救不少人命。(美聯社)

CDC 加州大學 疫情

上一則

WNBA「金州女武神」公布開季陣容 台裔陳紫柔遭釋出

下一則

「比特幣耶穌」砸重金爭取特赦 WSJ：川普2.0特赦遊說如蠻荒西部時期

延伸閱讀

南太鉉頻頻出包 曾吸毒如今二度酒駕

南太鉉頻頻出包 曾吸毒如今二度酒駕
Zappo謝家華遺產法律戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾

Zappo謝家華遺產法律戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾
韓導演選擇獎 吸毒劉亞仁入圍影帝 網：道德崩壞

韓導演選擇獎 吸毒劉亞仁入圍影帝 網：道德崩壞
大毒蟲劉亞仁最後一搏…對尬羅伯派汀森、李秉憲搶影帝

大毒蟲劉亞仁最後一搏…對尬羅伯派汀森、李秉憲搶影帝

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
死者波斯沃斯是高中美式足球隊員，女友則是啦啦隊員。(取自死者女友Malinda之Instagram)

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭屋主槍殺

2025-05-08 20:10
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶