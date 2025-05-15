去年吸毒過量死亡減27% 降幅歷來最大

一名男子因吸毒過量昏倒在俄勒岡州波特蘭街頭。(美聯社)

疾病防治中心(CDC )14日公布，去年吸毒過量死亡人數約8萬，比2023年銳減3萬人或27%，是歷來最大降幅。CDC統計服毒過量死亡數字45年以來，年度最大減幅是2018年，比2017年少4%。

以州別計算，去年僅內華達和南達科塔兩州死亡人數略增，其餘都下降，降幅最大的是俄亥俄、西維吉尼亞等問題最嚴重的州。

專家表示，吸毒過量死亡人數大減的確實原因，仍需進一步研究，但目前已知可能因素包括：逆轉鴉片類藥物作用的納洛酮(naloxone)使用愈來愈普片，在第一時間搶救不少人命。如今納洛酮列為成藥，不必醫生處方即可購得；成癮患者的治療改善且效果擴大、用藥習慣改變，也都有影響。

類鴉片藥劑官司的數十億元賠償金運用得當，可能是另一原因；過去幾年，各地方和州政府紛紛對藥廠、經銷商和大型連鎖藥局就促成用藥過度提出訴訟，最後紛紛以和解收場，總金額高達500億元的賠償，主要用來醫治用藥成癮，也功不可沒。

同時，高風險吸毒人口從年紀較大的成年人轉為青少年和年輕成年人，且人數持續減少。

雖然吸毒過量死亡人數下降，規模仍大於新冠疫情 之前；吸毒過量致死也是18至44歲成年人的首要死因，因此CDC說有必要持續努力，減低用藥成癮、過量死亡的人數。

某些專家擔心，聯邦裁減經費和公衛單位人力，減弱應對危機的力道，可能延緩死亡人數下降的趨勢。舊金山加州大學 毒品政策專家齊卡若內(Daniel Ciccarone)說，目前的反毒政策方向正確，「不該把腳從油門踏板移開。」

CDC公布的初估人數，包括美國境內所有因吸毒過量致死的人口，非公民也列入計算，相關資料仍在整合，最終數字可能會有出入，但去年死亡人數劇減是明顯事實。不過，毒品濫用情況整體而言，仍不容樂觀。