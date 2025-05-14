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與川普政府升高對抗 哈佛再失4.5億聯邦經費

記者張聲肇／綜合報導
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22億元聯邦經費已遭凍結的哈佛大學 ，再喪失4億5000萬元。(美聯社)
22億元聯邦經費已遭凍結的哈佛大學 ，再喪失4億5000萬元。(美聯社)

哈佛大學川普政府的對抗升級，在反擊川普政府指控其為「自由主義和反猶太主義溫床」一天後，13日再失4億5000萬元聯邦經費。

教育部、衛生部和總務署(General Services Administration)以聯邦反猶太主義專案小組的名義，致函哈佛稱，哈佛已成「滋生歧視的溫床」，要重振其學術重鎮的地位困難重重。信函並引述最高法院2023年裁決，推翻哈佛招生過程考慮種族的做法，同時提到哈佛最近的內部報告，詳細列出反猶太騷擾的案例。

信函指出，哈佛校園有個黑暗問題─學校領導人對反猶太分子採取姑息態度而不究責，形同放棄納稅人的支持。有鑑於此，八個聯邦單位原定撥給哈佛的4億5000萬元經費予以停撥。哈佛先前已遭凍結22億元。

哈佛當局未立即對此函發表意見。

哈佛大學校長加柏(Alan Garber)12日在一封信中反駁政府的指控，說哈佛向來就沒有政黨立場，也已採取措施，根除校園裡的反猶太行徑或言論。他堅稱哈佛遵守規定法令，稱川普政府制裁是「旨在控制本校治校方針的違法企圖」。

川普政府要求各校限縮挺巴勒斯坦示威活動並終止多元、平等、包容（DEI)的政策，哈佛是第一個公然違抗的學府，結果遭凍結鉅額經費，事後哈佛不但不妥協，反而升高對抗，政府於是進一步刪減它所能控制的補助款和研究計畫合作款。

川普本人已表示，有意取消哈佛大學的免稅地位，國土安全部也威脅要取消哈佛招收外國學生的資格。

教育部上周表明，哈佛不答應政府的要求，就不會獲得聯邦贈款。這些要求包括更換領導階層、修改招生政策、審查教職員和學生，讓校園成為對各種意見兼容並蓄的學術殿堂。

受到類似壓力的學校還有哥倫比亞大學、賓州大學、康乃爾大學。哈佛的回應是訴諸法律，提告政府，請法院裁決政府不得凍結經費。

猶太 川普 哈佛大學

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