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眾院共和黨稅務法案 將州稅與地方稅抵扣上限調至3萬

記者顏伶如／即時報導
眾院共和黨團目標下周之前通過法案，好讓法案趕在7月4日之前送交川普簽署。(路透)
眾院共和黨團目標下周之前通過法案，好讓法案趕在7月4日之前送交川普簽署。(路透)

根據眾議院歲入委員會(House Ways and Means Committee)公布共和黨稅務法案細節，州稅與地方稅抵扣上限(state and local tax deduction，SALT)將從目前的1萬元調至3萬元，但家庭年收入到達40萬之後，抵扣額度開始遞減。川普總統競選政見例如加班費、小費免徵所得稅均納入法案，川普第一任內的2017年稅改法案得以延長，不過縮小電動車及乾淨能源減稅。

華爾街日報(WSJ)12日分析，從稅務法案內容可以看出，共和黨眾議員設法兌現川普選舉承諾的同時，某些項目則必須加稅以平衡財政。歲入委員會公布法案細節之後，將下來將進入兩周協商，對預算赤字、能源政策、健保等議題持不同看法的共和黨眾議員必須設法為通過立法湊足多數票。

歲入委員會共和黨資深成員、佛羅里達州聯邦眾議員布坎南(Vern Buchanan)說：「這是支持成長、支持家庭並以美國優先的法案，把照顧一般民眾擺在華爾街之上(prioritizes Main Street over Wall Street)。」

眾院共和黨團目標下周之前通過法案，好讓法案趕在7月4日之前送交川普簽署。

報導指出，協商過程可能出現變數，共和黨在眾院僅享些微多數，少數幾名共和黨眾議員在全院表決時跑票，就可能打亂計畫。

來自紐約州等高稅州的國會議員，一直希望現行州稅與地方稅抵扣上限1萬元能調高，最新公布的提案則將上限調高到3萬元，家庭年收入到達40萬則額度遞減。不過，某些共和黨眾議員並不滿意，揚言杯葛投票。

另外，某些共和黨眾議員由於代表選區有乾淨能源計畫，擔心減稅規模縮小恐將造成影響。

共和黨中間派憂心白卡(Medicaid)與營養補助花費減少，卻為企業及高收入家庭減稅，可能引發政治、實際層面衝擊。共和黨強硬路線保守派則不願意看到減稅規模超過刪除預算規模。

法案當中為增加稅收開闢新來源，包括大學及基金會捐款、俗稱僑匯的國外匯款、先前為電動車與可再生能源提供的稅收抵免(tax credits)。

共和黨 眾議員 川普

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