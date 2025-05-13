搶購「殺人保險」降刑責？ 擁槍自衛者：保障不佳

擁槍民眾愈來愈多，某些保險業者推出有助於自衛開槍者降低民事、刑事責任風險的保險。圖為一名年輕女性在伊利諾州的槍械展售會上，把玩AR-15系列突擊步槍。(路透)

華爾街 日報(WSJ)12日報導，擁槍民眾愈來愈多，某些州通過「堅守陣地法則」(stand your ground laws)更讓保險 業者發現龐大商機，為基於自衛開槍傷人的消費者推出有助於降低民事、刑事責任風險的保險。業者估計，購買俗稱「殺人保險」(murder insurance)的自衛保險民眾，短短五年人數成長一倍。然而，實際案例顯示，有消費者購買保險之後，卻發現保障效果不如預期。

住在佛羅里達州的49歲空軍身障退役軍人賀斯頓(Joshua Huston)發現家裡常有東西被偷，某個夜裡帶著AR-15步槍躲在住家旁邊空地等著捉賊，朝著幾呎之外一名手裡持有物品的男子連開數槍，男子中彈後流血逃跑。

賀斯頓根據美國隱密攜槍協會(U.S. Concealed Carry Association，USCCA)保險卡「事件發生後」(Post Incident)指示，打911電話報警並與協會24小時服務專線聯絡。

不到一小時，協會便為賀斯頓安排辯護律師。賀斯頓後來被警方逮捕並以謀殺罪名起訴，但USCCA律師告知說，案件頗為棘手，認罪將可爭取減輕罪名。賀斯頓不同意建議，自行另找律師，最後獲得撤銷起訴。雖然美國隱密攜槍協會負擔新聘律師的開銷，但耗時兩年官司落幕之後，賀斯頓就退出會員。

他說：「我是無辜的，不可能認罪。」

目前全美約有200萬民眾購有「自衛保險」(self-defense insurance)，業者提供的服務內容包括保釋金、刑事辯護律師、民事訴訟開銷等，某些保險公司還提供自衛開槍之外的其他服務，例如持槍威脅他人等，只要事件可以援引「自衛」做為理由就在保險範圍當中。

USCCA與競爭對手U.S. Law Shield是規模最大的兩家自衛保險業者，另外還有大約六家中、小型規模保險公司提供服務，每月保費 從11元到59元間不等。

報導指出，保險公司提供的保險規定細節，通常說明保險公司擁有龐大裁量權得以拒絕理賠，對投保客戶開槍行為是否合法也會自行調查。某些保險公司規定，客戶開槍時處於酒醉狀態就不在理賠範圍之內，對家庭成員開槍的事件也不在理賠之列。