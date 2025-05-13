1周逮逾千無證客 佛州「浪潮行動」將成全美範本

佛州移民執法局局長基夫 (左) 表示， 60 天內，ICE會在全國各地採取類似佛州的無證移民大搜捕行動。後右邊是佛州州長德桑提斯。(歐新社)

佛州 執法部門早前與聯邦移民及海關執法局(ICE )展開「浪潮行動」(Operation TidalWave)，逮捕了逾千名非法移民 ，州長德桑提斯(Ron DeSantis)聲稱成效輝煌，其他州應該效法。官員表示，聯邦當局在未來60天內會採取類似的大規模逮捕行動。

佛州移民執法局(State Board of Immigration Enforcement)局長基夫(Larry Keefe)12日舉行記者會交代「浪潮行動」成果，表示在4月26日開始為期一周的行動裡，逮捕超過1100名非法移民。

基夫指出類似行動會成為「新常態」，不僅佛州如此，其他州也一樣，因為在接下來的60天內，ICE會在全國各地採取類似「浪潮行動」的大搜捕。

基夫在記者會上展示一份長達37頁的文件，稱之為大規模驅逐行動的「佛州藍圖」(Floridablueprint），會成為ICE計畫的「範本」。

在為期一個星期的「浪潮行動」裡，ICE聯同國土安全調查局(HSI)及佛州多個執法部門，針對移民人口密集地區展開突擊行動，有關目標包括邁阿密戴德郡(Miami-DadeCounty)、布勞沃德郡(BrowardCounty)及坦帕(Tampa)、奧蘭多(Orlando)、傑克遜維爾(Jacksonville)、斯圖爾特(Stuart)、塔拉哈西(Tallahassee)及邁爾斯堡(FortMyers)等市，光是這些地方就逮捕800人。

同時出席記者會的德桑提斯表示，在全國的驅逐非法移民行動裡，佛州處於領先地位，但其他州有必要做得更多。

川普總統已告啟動「返鄉計畫」(ProjectHomecoming)，要求非法移民在聯邦助政援助下自動離開美國，否則要承擔執法及處罰後果。公告指在7月8日，國土安全部會與州和地方執法部門簽署合約，由地方補充聯邦現有的執法和驅逐行動，暗示會在全國大搜捕。

國土安全部表示「自願返鄉」的非法移民會可領取1000元資助，那些「自我驅逐(self-deportation)」的非法移民，未來有可能透過合法管道重新入境美國。