我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

500萬元「金卡」簽證 馬斯克曝即將上路

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統上月在空軍一號談論金卡簽證時，手持印有他照片的金卡。(美聯社)
川普總統上月在空軍一號談論金卡簽證時，手持印有他照片的金卡。(美聯社)

全球首富馬斯克(Elon Musk)11日在社群平台X發文證實，川普總統推出的500萬元「金卡」(Gold Card)投資居留簽證正在進行測試，即將上路。

新聞周刊(Newsweek)報導，網路名人、雅典娜企業集團(Athena Group of Companies)董事長納法(Mario Nawfal)日前在社群平台X宣揚金卡簽證時指出：「這是取得美國居留權的豪門快車道，只要審查現金、資格，沒有名額限制或申請積壓，歡迎大家加入川普式移民。」

結果引來馬斯克直接回應，透露受聯邦政府委託正在測試金卡系統，確保正常運作，並宣告「一旦全面通過測試，川普總統就會宣布對全世界公開」。他說新簽證已有專屬政府網站，內建政府效率部(DOGE)打造的數位結構，並已統合進美國移民系統。

2024大選競選期間，川普提出大規模驅逐非法移民計畫，上任後動員聯邦執法人員全力逮捕無證客，同時史無前例宣布核發金卡簽證，開放在美投資達500萬元者取得永久居留權，以取代EB-5簽證。

川普當時宣傳金卡簽證時表示：「這是取得美國公民的捷徑，富人透過購買金卡進入我們國家，他們很富有、也很成功，會花很多錢並繳很多稅金。」

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)也聲稱金卡簽證將吸引全球25萬富人申請，持卡人還有免除美國海外收入申報的好處，稱短短一周內可出售1000張，為聯邦挹注50億元。

不過民主黨人有不同看法，加州聯邦眾議員羅康納((Ro Khanna)強調：「你不需要銀行帳戶有500萬元也能在美國創業成功，看看布林(Sergey Brin，俄裔企業家)、皮柴(Sundar Pichai， 谷歌印度裔執行長)與納德拉(Satya Nadella，微軟印度裔執行長)就知道，我們歡迎優秀人才帶著創造力與生產力來到美國，同時也應該改革雇用外籍員工H1-B簽證免於濫發。」

簽證 川普 非法移民

上一則

1周逮逾千無證客 佛州「浪潮行動」將成全美範本

下一則

川普熱迎59名南非白人難民入境 惹議

延伸閱讀

川普矛頭在中美貿易休戰後轉向歐盟 痛批「很多方面都更惡劣」

川普矛頭在中美貿易休戰後轉向歐盟 痛批「很多方面都更惡劣」
傳出iPhone可能漲價之後 川普與蘋果CEO庫克通話

傳出iPhone可能漲價之後 川普與蘋果CEO庫克通話
川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物

川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物
準備進中國市場？特斯拉在申請人形機器人Optimus商標

準備進中國市場？特斯拉在申請人形機器人Optimus商標

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則