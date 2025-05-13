500萬元「金卡」簽證 馬斯克曝即將上路

川普總統上月在空軍一號談論金卡簽證時，手持印有他照片的金卡。(美聯社)

全球首富馬斯克(Elon Musk)11日在社群平台X發文證實，川普 總統推出的500萬元「金卡」(Gold Card)投資居留簽證 正在進行測試，即將上路。

新聞周刊(Newsweek)報導，網路名人、雅典娜企業集團(Athena Group of Companies)董事長納法(Mario Nawfal)日前在社群平台X宣揚金卡簽證時指出：「這是取得美國居留權的豪門快車道，只要審查現金、資格，沒有名額限制或申請積壓，歡迎大家加入川普式移民。」

結果引來馬斯克直接回應，透露受聯邦政府委託正在測試金卡系統，確保正常運作，並宣告「一旦全面通過測試，川普總統就會宣布對全世界公開」。他說新簽證已有專屬政府網站，內建政府效率部(DOGE)打造的數位結構，並已統合進美國移民系統。

2024大選競選期間，川普提出大規模驅逐非法移民 計畫，上任後動員聯邦執法人員全力逮捕無證客，同時史無前例宣布核發金卡簽證，開放在美投資達500萬元者取得永久居留權，以取代EB-5簽證。

川普當時宣傳金卡簽證時表示：「這是取得美國公民的捷徑，富人透過購買金卡進入我們國家，他們很富有、也很成功，會花很多錢並繳很多稅金。」

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)也聲稱金卡簽證將吸引全球25萬富人申請，持卡人還有免除美國海外收入申報的好處，稱短短一周內可出售1000張，為聯邦挹注50億元。

不過民主黨人有不同看法，加州聯邦眾議員羅康納((Ro Khanna)強調：「你不需要銀行帳戶有500萬元也能在美國創業成功，看看布林(Sergey Brin，俄裔企業家)、皮柴(Sundar Pichai， 谷歌印度裔執行長)與納德拉(Satya Nadella，微軟印度裔執行長)就知道，我們歡迎優秀人才帶著創造力與生產力來到美國，同時也應該改革雇用外籍員工H1-B簽證免於濫發。」