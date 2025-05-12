我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「手機失智」了嗎？醫曝10大症狀 上廁所習慣帶手機上榜

60歲生雙胞胎 中國最高齡產婦：若重來…不會走這條路

川普稱「漲個幾塊錢」 美泰兒部分玩具漲價 疾呼零關稅

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受關稅調整衝擊，芭比娃娃製造商「美泰兒」已經宣布要調漲部分玩具售價。(歐新社)
受關稅調整衝擊，芭比娃娃製造商「美泰兒」已經宣布要調漲部分玩具售價。(歐新社)

川普總統上周輕描淡寫表示，關稅戰僅會波及美國玩具價格「漲個幾塊錢」，不過芭比娃娃製造商「美泰兒」(Mattel)已經宣布要調漲部分玩具售價。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，美泰兒財務長迪西維斯托(Anthony DiSilvestro)5日在財報電話會議上坦承，關稅戰目前並未影響今年第一季收益，不過預估今年底前，若無任何救濟措施，該公司可能蒙受2億7000萬元損失。 

根據消費研究機構Telsey Advisory Group對市售商品價格的調查，4月中旬零售龍頭「目標百貨」(Target)賣場一款泳衣芭比娃娃售價在一周內來到14.99元，調漲42.9%，也是零售商品最大漲幅。

美國玩具協會(Toy Association)宣稱，國內銷售的玩具高達八成都是中國製造，因此川普政府對中國商品徵收145%關稅，嚴重打擊玩具業，而且隨著時間，未來購買芭比娃娃對於許多美國家庭可能變成一種奢侈消費。

美泰兒執行長克雷茲(Ynon Kreiz)向投資人表示，考慮當前情勢並因應關稅戰，將有四成至五成產品價格繼續壓在20元或以下，並不忘疾呼川普政府對全球生產玩具採取零關稅措施並強調：「玩具零關稅可以讓更多兒童與家庭享受玩具樂趣。」

為了減輕可能出現的損失，美泰兒計劃在中國以外推動供應鏈多元化，目前「美泰兒」產品來自七個不同國家，克雷茲5日透露，會盡快把500種玩具的生產線從中國移至其他國家，2025年底前中國玩具產量占全球不到40%，約占美國玩具業半數，因此計劃2026年將中國進口玩具量削減至15%以下，2027年進一步削減至10%以下。

同時「美泰兒」也追隨其他眾多企業的腳步，暫停公布2025年全年業績預測，因為在川普關稅政策主導下，已經難以預測消費者支出，尤其在利潤豐厚的假期採購旺季。

關稅 川普 芭比

上一則

漢堡王「華堡」廣告上超大 涉廣告不實誤導消費者挨告

延伸閱讀

日本拒絕川普汽車關稅 日相：談判以全面0%關稅為目標

日本拒絕川普汽車關稅 日相：談判以全面0%關稅為目標
川普預告12日簽行政命令 美國藥價大砍80%

川普預告12日簽行政命令 美國藥價大砍80%
川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師

川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師
俄拋會談 川普施壓烏接受 學者：普亭塑造和平倡議者形象

俄拋會談 川普施壓烏接受 學者：普亭塑造和平倡議者形象

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手