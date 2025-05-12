川普稱「漲個幾塊錢」 美泰兒部分玩具漲價 疾呼零關稅

受關稅調整衝擊，芭比娃娃製造商「美泰兒」已經宣布要調漲部分玩具售價。(歐新社)

川普 總統上周輕描淡寫表示，關稅 戰僅會波及美國玩具價格「漲個幾塊錢」，不過芭比 娃娃製造商「美泰兒」(Mattel)已經宣布要調漲部分玩具售價。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，美泰兒財務長迪西維斯托(Anthony DiSilvestro)5日在財報電話會議上坦承，關稅戰目前並未影響今年第一季收益，不過預估今年底前，若無任何救濟措施，該公司可能蒙受2億7000萬元損失。

根據消費研究機構Telsey Advisory Group對市售商品價格的調查，4月中旬零售龍頭「目標百貨」(Target)賣場一款泳衣芭比娃娃售價在一周內來到14.99元，調漲42.9%，也是零售商品最大漲幅。

美國玩具協會(Toy Association)宣稱，國內銷售的玩具高達八成都是中國製造，因此川普政府對中國商品徵收145%關稅，嚴重打擊玩具業，而且隨著時間，未來購買芭比娃娃對於許多美國家庭可能變成一種奢侈消費。

美泰兒執行長克雷茲(Ynon Kreiz)向投資人表示，考慮當前情勢並因應關稅戰，將有四成至五成產品價格繼續壓在20元或以下，並不忘疾呼川普政府對全球生產玩具採取零關稅措施並強調：「玩具零關稅可以讓更多兒童與家庭享受玩具樂趣。」

為了減輕可能出現的損失，美泰兒計劃在中國以外推動供應鏈多元化，目前「美泰兒」產品來自七個不同國家，克雷茲5日透露，會盡快把500種玩具的生產線從中國移至其他國家，2025年底前中國玩具產量占全球不到40%，約占美國玩具業半數，因此計劃2026年將中國進口玩具量削減至15%以下，2027年進一步削減至10%以下。

同時「美泰兒」也追隨其他眾多企業的腳步，暫停公布2025年全年業績預測，因為在川普關稅政策主導下，已經難以預測消費者支出，尤其在利潤豐厚的假期採購旺季。