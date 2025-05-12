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漢堡王「華堡」廣告上超大 涉廣告不實誤導消費者挨告

編譯俞仲慈／即時報導
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廣告照片中的漢堡王「華堡」。(美聯社)
廣告照片中的漢堡王「華堡」。(美聯社)

漢堡王(Burger King)招牌漢堡涉嫌廣告不實並誤導消費者一案，漢堡王向佛羅里達州聯邦法院申請撤銷訴訟，結果踢到鐵板。

根據今日美國報(USA Today)報導，聯邦法官奧特曼(Roy Altman)5日駁回漢堡王撤案動議，意味著漢堡王必須站上聯邦法庭為1957年問世近七十年且最受歡迎的招牌餐點「華堡」(Whopper)辯護。

2022年來自13州共19名消費者集體控告漢堡王廣告不實，故意誤導消費者，訴狀指控漢堡王「廣告將華堡宣傳得比競爭對手的漢堡來得更大」並透過照片強調：「超大塊的肉餅與溢出麵包的配料，讓華堡看起來比實際尺寸大出約35%，所含肉餅也是實際兩倍多。」

原告除了要求漢堡王吐出廣告造假所賺取的金錢，還要求漢堡王「停賣誇大不實的餐飲並改正欺騙行為」。

對於原告的指控，漢堡王坦承攝影師拍攝的照片確實比餐廳員工拍的更漂亮，並透過訴訟徹銷動議書辯稱：「理性的消費者都知道，廣告照片的意義在於要讓餐點盡可能看起來美味可口，所以拍照前會將配料放至眼前，讓所有配料清晰可見，這種作法無論佛羅里達州或任何地方都不算是欺騙消費者。」

不過法官奧特曼對於漢堡王這番說詞並不埋單，除了裁定「華堡」(Whopper)廣告「不僅誇張、浮誇」，甚至過度誇大食物尺寸，連2017年之後的華堡廣告也比之前尺寸更大。

原告律師魯索(Anthony Russo)對這項裁決表示滿意，身為被告的漢堡王6日也公布聲明為自己喊冤：「原告的指控有誤，我們的廣告展示的火烤牛肉餅與我們在全美各地供應給顧客的數百萬個漢堡所使用的牛肉餅相同。」

據了解，此案與其他速食業如麥當勞(McDonald)、溫蒂(Wendy)漢堡遭受的指控類似，不過後者的官司已於2023年9月被紐約布碌崙(Brooklyn)聯邦法官撤銷；另外賽百味(Subway)也被消費者指控三明治肉類含量「嚴重誤導」，此案已在布碌崙聯邦法院審理中。

實際販售的「華堡」。(美聯社)
實際販售的「華堡」。(美聯社)

漢堡王 奧特曼 布碌崙

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