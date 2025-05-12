串通紐約醫療機構 美鐵上百員工詐逾1200萬

美國鐵路公司爆發100多名員工和紐約醫療機構串通，從公司醫保計畫詐取1200多萬元的醜聞。(路透)

美國國營鐵路公司(Amtrak)督察長報告指出，至少119名前職與現任員工和紐約醫療機構串通，從公司醫保計畫詐取1200多萬元，這是督察長辦公室偵辦過的最大規模案件。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)在9日報導，美鐵督察長溫特斯(Kevin H. Winters)表示，這麼多員工大膽參與陰謀偷竊公司資金，不僅意味著基本道德嚴重瑕疵，還有職場文化發生問題，至少在東北地區如此，當地露骨的犯罪行為已成為家常便飯。

美鐵是營利事業，員工2萬人以上，經營跨越46州的鐵路，聯邦補助款數十億元。

因為參與本案，12名美鐵員工，外加3名醫療人員已被刑事罪名告上聯邦法院。

督察長辦公室報告指出，兩名員工伯特(Devon Burt)以及蓋爾澤(Hallum Gelzer)，涉嫌與醫療機構勾結，招募美鐵員工參與騙錢計畫。賓州、德拉瓦、新澤西 、紐約、馬里蘭、康乃狄克及華府等地都有員工參與。

督察長辦公室報告指出，這些涉案員工提供醫療保險 資訊給參與騙局的醫療機構，偽造就醫紀錄詐領保險，以換取金錢報酬。

聯邦指控伯特、蓋爾澤，說他們陰謀詐欺醫療補助款、傳達勒索式的威脅，兩人分別在2023年認罪。伯特在認罪協商時同意退還95萬9072元，蓋爾澤答應歸還約166萬元.

另六名員工也對醫療詐欺陰謀認罪。報導指出，目前並不清楚關於本案的司法管轄權，包括負責起訴或提供認罪協商的檢察官。

報告指出，涉案員工中大約28人已退休 或辭職，30人因未公開的原因而離職，總計起來，國鐵的醫療保險福利被索費超過1600萬元，整場陰謀得手逾1200多萬元。

本案係因一名調查員注意到三家紐醫療機構出現異常請款動作，都把多名美鐵員工列為病患，督察長辦公室於是開始調查；該部門目前考慮對61名參與陰謀的現職役員工祭出紀律處分。