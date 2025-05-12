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子宮頸癌居家篩檢工具 食藥局首批准 另開預防大門

編譯俞仲慈／綜合報導
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Teal Health開發的子宮頸癌居家篩檢工具已獲得食藥局批准。(Teal Health官網)
Teal Health開發的子宮頸癌居家篩檢工具已獲得食藥局批准。(Teal Health官網)

目前女性子宮頸癌篩檢常用的巴氏抹片(Pap smear)檢查，因其過程令人感到不適、甚至會出現傷口，如今聯邦食藥局(FDA)9日批准全國第一個子宮頸癌居家篩檢工具，為預防子宮頸癌開啟另一扇大門。

根據紐約時報報導，由Teal Health開發的居家篩檢工具Teal Wand，是用海綿狀工具擦拭陰道，取得細胞樣本，其準確性幾乎與巴氏抹片檢查一樣，類似測試已於去年獲准在醫院使用。

這款居家篩檢工具可以幫助難以親赴醫院或沒空與醫師約診的女性也能輕鬆在家篩檢。

Teal Health計畫開放消費者上網訂購，並自下個月起先從加州開始郵寄再擴展到其他州，消費者自行收集樣本後只需透過遠距醫療郵寄樣品進行HPV測試即可。

執行長兼合夥創始人伊根(Kara Egan)表示，目前正與保險公司磋商，確保Teal Wand可以獲得醫療保險補助，並希望有贊助者出面為無力投保女性補貼費用。

醫界發現所有子宮頸癌幾乎皆由人類乳突病毒(俗稱HPV)引起，只要沒有感染病毒，幾乎就沒有罹癌風險，因此大力推廣巴氏抹片檢查並自2006年HPV疫苗問世後，採取雙管齊方式，有效降低子宮頸癌發生率。

但是全美仍有許多女性沒有接種疫苗或無法接受篩檢，因此每年仍有數千名女性因子宮頸癌而不幸病故。

哈佛大學「丹娜-法伯癌症研究所」(Dana-Farber Cancer Institute)婦科腫瘤研究主任萊特(Alexi Wright)指出：「讓我感到最難過的是子宮頸癌是一種我們有生之年就可以根除的疾病。」並強調：「我們有工具可以辦到，可惜對HPV疫苗接種或子宮頸癌篩檢無法達到全面性，尤其無法覆蓋到高危險群。」

根據Teal臨床試驗，研究人員發現所有接受篩檢的群體，無論其種族、收入、教育程度、居住地與醫療保險狀況，至少有四分之一女性延誤篩檢，伊根坦承「這確實是每個人都感受到的嚴重問題」。

負責制定篩檢與預防性護理指南的「美國預防服務工作組」(U.S. Preventive Services Task Force)去年12月將婦女自我採集陰道樣品列為HPV檢驗方式之一，並建議30歲以上女性將HPV檢驗列為子宮頸癌篩檢方法。

醫療保險 疫苗 加州

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