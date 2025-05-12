我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

50歲以下罹癌增 乳癌等4病例最多 肺癌減少

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
化療藥物注射袋。研究發現，近年來50歲以下癌症患者人數有增加趨勢，大部分是罹患乳癌、大腸癌、腎臟癌和子宮癌。(路透)
化療藥物注射袋。研究發現，近年來50歲以下癌症患者人數有增加趨勢，大部分是罹患乳癌、大腸癌、腎臟癌和子宮癌。(路透)

研究發現，50歲以下罹癌者仍不常見，但人數增加，從2010-2019年200萬癌症診斷資料得知，主要增加的是乳癌、大腸癌、腎臟癌和子宮癌病例。

國家癌症研究院(National Cancer Institute)科學家根據15-49歲確診罹癌資料，發現33種癌症當中，有14種在某些年齡層罹患率提高。早發性癌症患者當中，女性占63%。

丹納-法柏(Dana-Farber )癌症研究所癌症風險專家瑞北克(Tim Rebbeck )未參與上述研究，但認為前述大勢「反映出深刻的變化」，「有必要進一步研究，幫大家了解」問題出在哪裡。

國癌院的研究報告，8日在美國癌症研究協會出版的「癌症發現」( Cancer Discovery)期刊上發表。以2010年的癌症罹患率和2019年做比較，可以看出增加最多的是乳癌(增加4800病例)，其次為大腸癌(2000)、腎臟癌(1800)和子宮癌(1200)。

稍堪欣慰的是，罹患多數癌症的年輕患者，死亡率都未提高，不過，大腸癌、子宮癌和睪丸癌的死亡率日漸上升。何故？分析的資料不含風險因素或醫療資源的多寡，目前多種理論在流傳，年底之前，會召開大型的專家會議，深入討論。

年輕確診率的提高，可能是偵測科技進步和篩檢指南修訂所致。乳癌增加，則可能和女性初次懷胎年齡提高有關，因為懷孕、哺乳可降低罹癌風險。

50歲以下罹癌率上升，並不是所有癌症皆如此，10幾種癌症的罹患率甚至降低，尤其是肺癌和前列腺癌。吸菸人口連續數十年下降，這可能是年輕成年人罹患肺癌案例減少的原因。

而前列腺癌罹患率降低，則可能是拜篩檢指南的修訂之賜。公衛單位不建議年輕人定期接受「攝護腺特定抗原(PSA)」檢測，以免治療過度。

PSA是攝護腺上皮細胞的蛋白質，可抽血測量，作為早期偵測攝護腺癌的辦法，但太常測可能有副作用，因此當局不鼓勵。

癌症 乳癌

上一則

去年新生兒取名 男連恩8連冠、女奧莉維亞最多

下一則

子宮頸癌居家篩檢工具 食藥局首批准 另開預防大門

延伸閱讀

乳頭流出液體 6旬男以為長痘痘 有3特徵罹癌風險高

乳頭流出液體 6旬男以為長痘痘 有3特徵罹癌風險高
她熬過44次化放療 乳癌復發轉移肝臟 這款口服藥助延命

她熬過44次化放療 乳癌復發轉移肝臟 這款口服藥助延命
雞肉比紅肉健康？研究曝每周超過「這量」罹癌、死亡風險恐增

雞肉比紅肉健康？研究曝每周超過「這量」罹癌、死亡風險恐增
罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
蓋茲（見圖）計劃未來20年捐逾2,000億美元，並在2045年關閉同名基金會。路透

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

2025-05-08 13:14

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查