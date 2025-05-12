50歲以下罹癌增 乳癌等4病例最多 肺癌減少

化療藥物注射袋。研究發現，近年來50歲以下癌症患者人數有增加趨勢，大部分是罹患乳癌、大腸癌、腎臟癌和子宮癌。(路透)

研究發現，50歲以下罹癌者仍不常見，但人數增加，從2010-2019年200萬癌症 診斷資料得知，主要增加的是乳癌 、大腸癌、腎臟癌和子宮癌病例。

國家癌症研究院(National Cancer Institute)科學家根據15-49歲確診罹癌資料，發現33種癌症當中，有14種在某些年齡層罹患率提高。早發性癌症患者當中，女性占63%。

丹納-法柏(Dana-Farber )癌症研究所癌症風險專家瑞北克(Tim Rebbeck )未參與上述研究，但認為前述大勢「反映出深刻的變化」，「有必要進一步研究，幫大家了解」問題出在哪裡。

國癌院的研究報告，8日在美國癌症研究協會出版的「癌症發現」( Cancer Discovery)期刊上發表。以2010年的癌症罹患率和2019年做比較，可以看出增加最多的是乳癌(增加4800病例)，其次為大腸癌(2000)、腎臟癌(1800)和子宮癌(1200)。

稍堪欣慰的是，罹患多數癌症的年輕患者，死亡率都未提高，不過，大腸癌、子宮癌和睪丸癌的死亡率日漸上升。何故？分析的資料不含風險因素或醫療資源的多寡，目前多種理論在流傳，年底之前，會召開大型的專家會議，深入討論。

年輕確診率的提高，可能是偵測科技進步和篩檢指南修訂所致。乳癌增加，則可能和女性初次懷胎年齡提高有關，因為懷孕、哺乳可降低罹癌風險。

50歲以下罹癌率上升，並不是所有癌症皆如此，10幾種癌症的罹患率甚至降低，尤其是肺癌和前列腺癌。吸菸人口連續數十年下降，這可能是年輕成年人罹患肺癌案例減少的原因。

而前列腺癌罹患率降低，則可能是拜篩檢指南的修訂之賜。公衛單位不建議年輕人定期接受「攝護腺特定抗原(PSA)」檢測，以免治療過度。

PSA是攝護腺上皮細胞的蛋白質，可抽血測量，作為早期偵測攝護腺癌的辦法，但太常測可能有副作用，因此當局不鼓勵。