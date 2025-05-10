CBO報告：共和黨預算法草案 恐讓數百萬人失去白卡

共和黨想大砍俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的經費，但因數百萬人可能而失去醫療保險而面臨反對，眾院共和黨高層可能稍做讓步。圖為醫療補助申請表。(路透)

因為國會預算辦公室(CBO)報告估計：因共和黨 提出預算法草案，想大砍俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的經費，數百萬人可能而失去醫療保險，法案面臨共和黨中間派眾議員 貝肯(Don Bacon)等人的反對，眾院 共和黨高層可望就法案稍做讓步，但不會全讓。

美聯社報導，眾院共和黨當中流傳好幾種預算草案，搜遍聯邦政府衛生、健保、食物券等其他施政計畫，想砍掉高達1兆5000億元的開支，稍事彌補川普減稅法案而損失的4兆5000億元歲入。

無黨派的CBO報告7日指出，不論採取哪種選項，聯邦醫療補助照顧到的國人數目都會減少，任何醫療保險都沒有的人數會增加。華爾街日報(WSJ)報導，共和黨聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)挺身而出，表示反對，而且揚言假如砍掉該施政的經費太多，他不會買黨高層的帳。

貝肯警告眾院黨高層說，聯邦醫療補助的經費被砍太多，只怕危及危險選區黨籍眾議員的選情，共和黨會失去眾院多數；貝肯在眾院已做五屆任期，他表示自己選區很拚，尚未決定是否要角逐連任。

CBO的報告可謂新的試金石，測驗眾院議長強生有沒有能力，通過川普總統自稱為「又大又美的法案」(big, beautiful bill)，該預算法案最後通過期限定在國殤日以前。

因為川普自己的政策，例如發動貿易戰，有引發物價上漲、商店貨架空空如也、全國各社區失業率上升之虞，民眾為經濟感到焦慮，讓共和黨眾議員們愈來愈不安。

共和黨下個會計年度預算草案的重心，在延長本要在今年稍晚屆期失效的2017年減稅法案。但共和黨還打算找別的施政項目砍經費，限制國債與政府赤字繼續攀升。

強生本周固守在議長辦公室，邀集各路共和黨人集會，尤其是危險選區的眾議員，那些共和黨人都提出警告，指聯邦醫療補助預算砍太多，只怕會傷及他們選區的選情。