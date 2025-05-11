以國間諜軟體入侵WhatsApp 加州裁罰1.67億

WhatsApp手機應用程式被駭，1000多名用戶訊息外洩。(美聯社)

加州聯邦地區法院以簡易判決，判定以色列NSO集團(NSO Group)利用間諜 軟體，竊取WhatsApp 應用程式1000多名用戶的訊息，應賠償後者1億6700多萬元以取得和解，本案纏訟6年，結局令人震驚；NSO集團是最出名的官方間諜軟體廠商，目前在美國已被禁用。

華盛頓郵報報導，審案進入第二天的傷害賠償階段，聯邦地院法官漢米爾頓(Phyllis Hamilton)同意WhatsApp去年12月申請的簡易判決，判定NSO集團違反美國電腦詐欺及濫用法(U.S. Computer Fraud and Abuse Act)。

法官判決，NSO集團應給付1億6725萬6000元的懲罰性損害賠償、44萬元的補償性損害賠償，是蓬勃發展的間諜軟體業迄今承受最嚴重打擊。

NSO集團撰寫知名的飛馬(Pegasus)軟體，賣給各地政府，作為打擊恐怖活動及組織犯罪的工具，但一連串偵辦行動穩定出現，指該軟體被用來對付全球政治領袖、和平倡議人士及記者。

WhatsApp的母公司Meta 表示，今天就WhatsApp一案的判決，對保護隱私及安全是重大一步，以對抗違法間諜軟體危及大家網路的安全及隱私，也是第一次官司勝訴。陪審團的判決，強迫NSO這家惡名昭彰的外國間諜廠商要賠償損害，可謂很重要地嚇阻惡意軟體產業，對抗他們瞄準美國公司的不法舉動，還有保護Meta公司用戶的隱私及安全。

NSO集團表示可能會上訴。公司發言人蘭尼爾(Gil Lanier)表示，公司依然全心全意於自己的使命，開發保護公共安全的科技，同時繼續強化自己領先業界的守法框架，確保公司的科技，只讓正當的主權政府用在名正言順、經過授權的用途。

Meta表示，如果由那家以色列公司收到賠償金，將捐給致力於查出、偵測間諜軟體攻擊的數位權利團體。