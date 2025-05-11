涉非法蒐集用戶個資 谷歌支付德州14億和解金

德州政府於2022年控告谷歌公司「非法追蹤和收集用戶的私人數據」，並提出索賠。雙方在9日以14億元達成和解。(路透)

Google谷歌 公司與德州 政府達成和解，同意支付近14億元以解決三年前提出的未經許可收集用戶數據官司。

德州檢察長帕克斯頓((Ken Paxton) 9 日宣布，這筆13.75億元的和解金，是單一個州對谷歌違規訴訟所獲得的最大賠償，遠超此前任何州所獲得的和解金，更重要是向科技公司傳遞一項訊息，絕不允許它們透過「出賣用戶權利自由」來謀取利益。

帕克斯頓強調，大型科技公司無法在德州凌駕於法律之上，谷歌多年來秘密追蹤用戶動向、私人搜索，甚至語音及人臉數據。

谷歌發言人卡斯塔涅達(José Castañeda)回應說，和解協議解決了一系列陳舊索賠指控，部分涉及的是谷歌早已更改的產品政策，強調有關和解，並不要求谷歌承認任何不當行為或作出新的產品改變。

德州政府於2022年控告搜尋巨擘谷歌透過地理位置、隱匿搜尋及生物識別「非法追蹤和收集用戶的私人數據」，並提出索賠。

帕克斯頓指出，谷歌是使用谷歌相簿、谷歌助手等產品及服務，收集了數百萬生物特徵識別信息，包括聲紋及面部幾何記錄。

德州近年來加大對科技巨頭的隱私執法力度，早於2023年12月就針對安卓(Android)應用商店反競爭行為，與谷歌達成7億元和解。2024年7月，就未經許可使用面部識別數據，與Meta達成14億元和解。

有財經專家分析指，谷歌今次支付近14億元，對其財務影響有限，然而在疊加AI 搜索競爭及反壟斷壓力下，市場對其增長前景持審慎態度。

此外，谷歌、Meta跟德州和解，也反映了科技行業面臨美國，乃至全球隱私監管壓力。

美國缺乏聯邦隱私法，但德州、伊利諾伊及華盛頓等州已通過生物識別和數據隱私法填補空白，德州的強硬立場也可能激勵其他州效仿。另方面，谷歌過去3年，在歐洲因反壟斷及隱私違規被罰款大約90億元，顯示全球監管趨嚴。

AI技術的快速發展也加劇了隱私爭議，谷歌的Gemini AI以及蘋果的Apple Intelligence等人工智慧程式均面對合法收集數據的挑戰。