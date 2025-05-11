又見「筆電挑戰」惡作劇 新州15歲少年被控縱火

網路最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效。(美聯社)

影音平台TikTok最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效，新澤西州 一名15歲少年因此遭到縱火刑事罪名指控。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，新澤西州貝勒維爾高中(Belleville High School)一名15歲學生因涉嫌焚燒筆電，造成全校師生緊急疏散，被控三級縱火與刑事毀損罪。

名為「筆電挑戰」(Chromebook Challenge)的惡作劇是將迴紋針或鉛筆等塞入筆電USB插槽，導致短路甚至引發火勢，在TikTok推波助瀾下吸引許多青少年仿效。

馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)公立學區 在接獲10起筆電燒毀報案後公布聲明警告：「這類行為除了帶來嚴重的安全隱憂，還可能接受昂貴的維修費與紀律處分。」

賓州 斯克蘭頓(Scranton)學區8日也透過臉書(Facebook)重申：「這種『挑戰』實屬魯莽且危險，不應該出現在我們校園或住家。」

賓州傑佛遜-摩根(Jefferson-Morgan)學區則呼籲家長與校方共同合作，嚴防惡作劇氾濫：「我們籲請家長支持，與子女討論此類社交挑戰帶來的危險，以及使用學校器具的負責態度。」並透露涉案學生將面臨被開除的嚴厲處分。

奧克拉荷馬州米德-德爾(Mid-Del)學區也提出警告，萬一出事，學生家長得賠償筆電274元，學生也可能面臨校規嚴厲處分。

馬里蘭州代理消防局長莫布雷(Jason Mowbray)也發布聲明表示：「我們重申教導學生了解此類行為的危險性，家長與老師應該共同維護電子設備的安全並建立負責的校園文化。」

亞利桑納州布海德(Bullhead)市立中學在上課時間，因為一台筆電突然冒煙燃燒，緊急疏散，筆電和書桌嚴重受損，金屬與塑膠燒焦氣味瀰漫，還導致教室數小時無法使用。

還有同學區的福斯溪中學(Fox Creek Junior High School)也有六台筆電被燒毀，校方證實涉案學生將面臨校規處分與刑事指控。