我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

又見「筆電挑戰」惡作劇 新州15歲少年被控縱火

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網路最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效。(美聯社)
網路最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效。(美聯社)

影音平台TikTok最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效，新澤西州一名15歲少年因此遭到縱火刑事罪名指控。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，新澤西州貝勒維爾高中(Belleville High School)一名15歲學生因涉嫌焚燒筆電，造成全校師生緊急疏散，被控三級縱火與刑事毀損罪。

名為「筆電挑戰」(Chromebook Challenge)的惡作劇是將迴紋針或鉛筆等塞入筆電USB插槽，導致短路甚至引發火勢，在TikTok推波助瀾下吸引許多青少年仿效。

馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)公立學區在接獲10起筆電燒毀報案後公布聲明警告：「這類行為除了帶來嚴重的安全隱憂，還可能接受昂貴的維修費與紀律處分。」

賓州斯克蘭頓(Scranton)學區8日也透過臉書(Facebook)重申：「這種『挑戰』實屬魯莽且危險，不應該出現在我們校園或住家。」

賓州傑佛遜-摩根(Jefferson-Morgan)學區則呼籲家長與校方共同合作，嚴防惡作劇氾濫：「我們籲請家長支持，與子女討論此類社交挑戰帶來的危險，以及使用學校器具的負責態度。」並透露涉案學生將面臨被開除的嚴厲處分。

奧克拉荷馬州米德-德爾(Mid-Del)學區也提出警告，萬一出事，學生家長得賠償筆電274元，學生也可能面臨校規嚴厲處分。 

馬里蘭州代理消防局長莫布雷(Jason Mowbray)也發布聲明表示：「我們重申教導學生了解此類行為的危險性，家長與老師應該共同維護電子設備的安全並建立負責的校園文化。」

亞利桑納州布海德(Bullhead)市立中學在上課時間，因為一台筆電突然冒煙燃燒，緊急疏散，筆電和書桌嚴重受損，金屬與塑膠燒焦氣味瀰漫，還導致教室數小時無法使用。

還有同學區的福斯溪中學(Fox Creek Junior High School)也有六台筆電被燒毀，校方證實涉案學生將面臨校規處分與刑事指控。

學區 新澤西州 賓州

上一則

佛州夫妻划獨木舟驚動短吻鱷翻船 女子遭咬死

延伸閱讀

「筆電挑戰」異物插入USB槽 新州15歲少年被控縱火

「筆電挑戰」異物插入USB槽 新州15歲少年被控縱火
病態迷戀消防員 英男兩度縱火燒自家只為一睹「救火英姿」

病態迷戀消防員 英男兩度縱火燒自家只為一睹「救火英姿」
新州ATM盜取銀行卡個資案 3嫌落網3在逃

新州ATM盜取銀行卡個資案 3嫌落網3在逃
新州女警闖前男友家 被控入室搶劫、威脅燒屋

新州女警闖前男友家 被控入室搶劫、威脅燒屋

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
嬰兒潮世代(baby boomers)紛紛退休，美國各地工廠人手短缺，雇主把眼光轉向高中生。（美聯社）

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

2025-05-08 10:06
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼