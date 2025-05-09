市值1070億 比爾蓋茲99%財富捐基金會 控馬斯克砍外援

微軟公司創辦人比爾蓋茲8日宣布將把自己99%的財富捐給蓋茲基金會，而基金會則將在2045年底結束運作。(路透)

現年69歲的微軟公司創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)8日在蓋茲基金會(Gates Foundation)成立25周年之際，宣布他將把自己99%的財富捐給該基金會，基金會則將在2045年底關閉。比爾蓋茲同時指控全球首富馬斯克 (Elon Musk)削減美國政府對外援助，無異是在殺害世上最貧困的兒童。

比爾蓋茲這筆捐款目前市值估算約為1070億元，是史上最大宗慈善捐款之一，只有「股神」巴菲特 (Warren Buffett)承諾捐贈的財富可能超越。估計巴菲特捐贈市值為1600億元，具體數字取決於股市波動。

蓋茲捐款將分階段捐給蓋茲基金會，基金會因此未來20年內將多出2000億元慈善款項。目前基金會規模為770億元，資金來自蓋茲與前妻梅琳達·蓋茲(Melinda French Gates)和巴菲特。基金會迄今捐出款項已逾1000億元，未來20年預算每年將維持在90億元左右。

蓋茲向美聯社表示，將財富用於幫助拯救和改善許多人的生活，產生正面連鎖反應；「能為慈善事業投注這麼多財富，真是令人振奮。」

蓋茲接受英國金融時報採訪時，指責馬斯克在川普政府內主導政府效率部(DOGE)大幅裁撤國際開發署(USAID)經費和人事，有可能造成麻疹、愛滋病和脊髓灰質炎等疾病死灰復燃。

蓋茲說：「全球首富殺害世上最貧困兒童的畫面並不美好。我希望他能去看看那些因為他削減經費而感染愛滋病毒的兒童。」

蓋茲基金會於2000年創立，原打算在蓋茲過世20年後關閉，今天的宣布將此時間表大幅提前。

蓋茲基金會在制定全球衛生政策方面扮演重要角色，它透過與企業合作降低醫療成本，讓中低收入國家可以負擔。根據聯合國數據，蓋茲基金會最重視的成就指標是在2000年至2020年間，讓可預防原因導致的兒童死亡人數減少將近一半。