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聯邦打擊兒童色情網路 5天逮205人、救出115名兒童

記者胡玉立／綜合報導
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司法部長邦迪(右)和聯邦調查局局長巴特爾(左)，7日宣布打擊兒童色情犯罪行動。(美聯社)
司法部長邦迪(右)和聯邦調查局局長巴特爾(左)，7日宣布打擊兒童色情犯罪行動。(美聯社)

司法部長邦迪(Pam Bondi)和聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)7日宣布，聯邦政府在過去5天內持續進行「恢復正義行動」(Operation Restore Justice)，打擊兒童色情犯罪，總計逮捕了205名在網路上對兒童性侵犯的嫌犯，並救出115名兒童。

邦迪稱這次行動「史無前例」且「深具歷史意義」。她警告家長們多加警惕網路上假冒兒童的性侵犯者，並呼籲家長監督兒童上網行為，因為兒童在網路上沒有隱私權。

邦迪在記者會上表示：「這些墮落者一旦被定罪，將面臨最高監禁，甚至終身監禁。」

此次打擊兒童色情行動共涉及55個地方辦事處。明尼亞波利斯一名州警和陸軍預備役軍人，因涉嫌穿著制服製作兒童性虐待材料而被捕。在維吉尼亞州諾福克(Norfolk)，一名來自墨西哥的非法移民被指控將一名未成年人販賣到外州進行性交易。在華府，一名前大都會警察局警官因涉嫌販賣未成年受害者被捕。

邦迪向所有兒童性犯罪者喊話：「我們會找到你、逮捕你、指控你。若你在網路上對兒童下手，絕對無法逃脫我們的追究。」

巴特爾表示， 「傷害我們的孩子的人將無處可藏。不論你在那裡，我們都會追捕你、找到你，把你關進大牢。這是本屆政府的首要任務。」

邦迪呼籲家長小心防範網路上假冒兒童的性侵犯者；她說：「網路掠奪者針對兒童下手，讓即時訊息變成即時噩夢。家長們，他們假裝成兒童對你家孩子說話，但他們不是兒童，而是色狼。他們會要求兒童上傳自己的露骨照片，有時甚至會勒索兒童。」

邦迪表示，在這類性侵犯者專門針對兒童下手之際，14至17歲青少年自殺率也在上升；「兒童侵犯者在網路上利用和操縱青少年。家長們一定要和孩子們好好談談。許多兒童以為自己在網路上是和別的孩子溝通，但大多數時候並非如此。」

維吉尼亞州 非法移民 大都會

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