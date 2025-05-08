聯邦打擊兒童色情網路 5天逮205人、救出115名兒童

司法部長邦迪(右)和聯邦調查局局長巴特爾(左)，7日宣布打擊兒童色情犯罪行動。(美聯社)

司法部長邦迪(Pam Bondi)和聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)7日宣布，聯邦政府在過去5天內持續進行「恢復正義行動」(Operation Restore Justice)，打擊兒童色情犯罪，總計逮捕了205名在網路上對兒童性侵犯的嫌犯，並救出115名兒童。

邦迪稱這次行動「史無前例」且「深具歷史意義」。她警告家長們多加警惕網路上假冒兒童的性侵犯者，並呼籲家長監督兒童上網行為，因為兒童在網路上沒有隱私權。

邦迪在記者會上表示：「這些墮落者一旦被定罪，將面臨最高監禁，甚至終身監禁。」

此次打擊兒童色情行動共涉及55個地方辦事處。明尼亞波利斯一名州警和陸軍預備役軍人，因涉嫌穿著制服製作兒童性虐待材料而被捕。在維吉尼亞州 諾福克(Norfolk)，一名來自墨西哥的非法移民 被指控將一名未成年人販賣到外州進行性交易。在華府，一名前大都會 警察局警官因涉嫌販賣未成年受害者被捕。

邦迪向所有兒童性犯罪者喊話：「我們會找到你、逮捕你、指控你。若你在網路上對兒童下手，絕對無法逃脫我們的追究。」

巴特爾表示， 「傷害我們的孩子的人將無處可藏。不論你在那裡，我們都會追捕你、找到你，把你關進大牢。這是本屆政府的首要任務。」

邦迪呼籲家長小心防範網路上假冒兒童的性侵犯者；她說：「網路掠奪者針對兒童下手，讓即時訊息變成即時噩夢。家長們，他們假裝成兒童對你家孩子說話，但他們不是兒童，而是色狼。他們會要求兒童上傳自己的露骨照片，有時甚至會勒索兒童。」

邦迪表示，在這類性侵犯者專門針對兒童下手之際，14至17歲青少年自殺率也在上升；「兒童侵犯者在網路上利用和操縱青少年。家長們一定要和孩子們好好談談。許多兒童以為自己在網路上是和別的孩子溝通，但大多數時候並非如此。」