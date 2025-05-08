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第7座迪士尼樂園 將落腳阿布達比 15年來首個新主題樂園開發案

編譯周辰陽／綜合報導
迪士尼公司將在阿拉伯聯合大公國的阿布達比興建度假區。 圖為該建案的繪圖。(路透)
迪士尼公司將在阿拉伯聯合大公國的阿布達比興建度假區。 圖為該建案的繪圖。(路透)

有線電視聞網(CNN) 7日報導，華特迪士尼公司15年來首度宣布新的主題樂園開發案，將在阿拉伯聯合大公國的阿布達比興建度假區，也象徵該公司進軍中東市場。

迪士尼公司在第二季財報電話會議召開之前不久宣布，將在波斯灣岸邊興建阿布達比迪士尼(Disneyland Abu Dhabi)度假區，成為迪士尼第七個全球度假勝地。阿布達比國營公司「Miral」將全面開發、興建與和營運該度假區，迪士尼幻想工程團隊則將主導創意設計和營運監督，可能在2030年代期營運，初步方案策畫包括一個主題公園和尚未公布數量的酒店。

迪士尼體驗(Disney Experiences)主席達馬羅(Josh D’Amaro)在阿布達比接受CNN獨家訪問時表示，「每當我們開設一個新的體驗或主題樂園時，真正重要的，不只是照搬一個可能存在於別處的主題樂園，然後直接丟到我們將要進入的新區域地面」。

達馬羅補充道，每個樂園在設計、食物都需要體現每個具體位置，「所以，在阿布達比，我們也想要同樣的做法」。樂園將有一座城堡、一些迪士尼經典遊樂設施的現代化版本，再加上根據當地氣候和文化打造的設施。

迪士尼執行長艾格(Robert A. Iger)表示，興建度假區不是「你蓋了，他們就會來」，而是要建造得當，品質不僅意味著規模，也代表雄心，「我們計畫在這個建案大展雄心」。

CNN指出，隨著串流競爭白熱化，迪士尼的樂園事業可以說是該公司最重要的財務驅動力，在2024財年占營業收入的59%。儘管美國國內樂園2024年的遊客人數略有下降，但迪士尼在7日上午的財報指出，美國主題樂園的遊客人數再次上升，第一季營收大幅增加。

儘管迪士尼公司認為國際度假區具有潛力，遊客人數和客戶消費都出現更多增長，但中國一直是貿易戰中的痛點；上海和香港的樂園遊客人數下降，導致第一季國際公園銷售額下跌。

迪士尼 主題樂園 Disney

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