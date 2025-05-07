川普又有重大消息？美媒曝：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

美聯社消息指出，川普將在下周出訪沙烏地阿拉伯等波灣國家前，宣布將「波斯灣」改名為「阿拉伯灣」（「Arabian Gulf」或「the Gulf of Arabia」）。（歐新社）

總統川普 繼數月前把「墨西哥灣」更名為「美國灣」，又傳將在下周出訪沙烏地阿拉伯 等波灣國家時，宣布將「波斯灣」改名為「阿拉伯灣」（「Arabian Gulf」或「the Gulf of Arabia」）。

兩名美國官員在6日告訴美聯社，總統川普計劃在下周造訪沙烏地阿拉伯期間宣布，美國將改稱波斯灣為「阿拉伯灣」。

波斯灣此一地理名詞，自16世紀起便廣為人知，雖然在許多中東國家，「阿拉伯灣」才是主流用法。伊朗 （古名波斯）政府曾在2012年威脅提告Google，因該公司決定不在所有版本的地圖上標註波斯灣名稱。美國版的Google Maps上，該區域被顯示為「波斯灣（阿拉伯灣）」。Apple地圖則只標示為「波斯灣」。

這片海域的名稱，對擁抱波斯帝國漫長歷史的伊朗人來說，是個足以挑起情緒的議題。川普首屆任內的2017年，就曾因川普使用「阿拉伯灣」稱呼該海域，而引發口水戰。時任伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）說，川普需要「回去讀地理」。

伊朗外長薩利夫（Mohammad Javad Zarif）當時曾在網路上寫道：「所有人都知道川普的友誼可以被賣給開價最高者。現在我們知道對他來說，地理（名稱）也是如此。」

除了沙烏地阿拉伯，川普此行也將拜訪杜哈、卡達，及阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，這些城市亦都在波斯灣沿岸。川普在1月20日上任後，即計劃將以上國家列為首次海外訪問目的地。川普試圖跟波灣國家拉近關係，以期增進這些國家對美投資，並在區域衝突中尋求其支持，包含解決加薩的以哈戰事，以及限制伊朗的核擴張計畫。