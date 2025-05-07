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紐瓦克機場空管人員短缺 航班大規模延誤 聯航免費換機票

編譯盧炯燊／綜合報導
新州紐瓦克自由國際機場長期受空管人員短缺影響，營運調度困難，影響空安。(美聯社)
新州紐瓦克自由國際機場長期受空管人員短缺影響，營運調度困難，影響空安。(美聯社)

新澤西州紐瓦克自由國際機場(NewarkLibertyInternationalAirport)近兩星期的航班大規模延誤和取消仍然持續。總部位於芝加哥，並以紐瓦克為主要樞紐的聯合航空宣布，計畫於5月6日至17日期間往返紐瓦克的乘客，只要在5月4日或之前購買機票，即可免費更改航班及毋須支付機票差價。

這是聯航第2次提供免費更換機票，早前是適用於4月29日或之前購買的，由5月1日至5日期間的機票。

紐瓦克自由國際機場航班大延誤，聯邦航空管理局(FAA)歸咎費城終端雷達管制中心設備發生故障，這個管制中心是負責引導飛機進出紐瓦克機場，加上空中管制人手嚴重短缺，造成延誤問題及沒法即時解決。

由於聯航以這個機場為主要樞紐，故受影響最大，上星期六(5月3日)開始無限期每天削減35個航班，聲稱這是無可選擇之舉。

在設備未出現故障以及上星期發生大停電之前，紐瓦克機場已一直受到空管人員短缺的影響，現有的人手早已不得不加班及不能請病假。

儘管FAA正努力從全國各地召來空管人員協助緩解問題，但「遠水不能救近火」，難以迅速解決目前的困境；同時指由於空管員這一職業高度專業化，因此無法迅速找到替代人員。

FAA給媒體的聲明承認，現有的技術和系統已經過時，「過時的空中交通管制系統正在影響我們的員工，目前依靠更具彈性的配置，以確保現有的電信設備更加可靠」。

一位現已退休，曾在紐瓦克自由國際機場工作25年的空管員警告，長期存在的人員配備及短缺問題，讓機場存在「不安全」的狀況。他認為乘客除非有必要，否則不要選擇紐瓦克機場的航班，「如果可以的話，請重新安排行程」。

機票 紐瓦克機場 新澤西州

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