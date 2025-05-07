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落實川普加班費免稅 共和黨參議員提案封頂 個人1萬元、夫妻2萬元

記者顏伶如／綜合報導
共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(圖)等人提出「加班費免稅」法案。(美聯社)
共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(圖)等人提出「加班費免稅」法案。(美聯社)

川普總統競選期間推出「加班費免稅」政見，共和黨國會議員打算落實在法案當中，但對免稅範圍訂定上限，以便將較高收入者排除於適用對象之外。

華爾街日報(WSJ)6日報導，根據共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)等人提案，「加班費免稅」個人免稅優惠的上限為1萬元，夫妻合併報稅免稅上限2萬元，個人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)一旦達到年收入10萬或夫妻調整後總收入達到年收入20萬，「加班費免稅」優惠則開始遞減。

報導指出，馬歇爾提案當中的納稅人年收入邊際稅率(marginal tax rate)約為22%，如果加班費2萬元免繳所得稅，等於可以減少繳稅4400元。身為川普盟友的馬歇爾目前是參院財政委員會(Senate Finance Committee)成員。

提案規定，加班費如果是正常薪水收入的1.5倍以上，減稅優惠也將受到限制。

耶魯大學(Yale University)預算實驗室(Budget Lab)估計，馬歇爾提案把較高收入者排除在適用範圍之外，讓「加班費免稅」原本可能造成的預算衝擊頓時縮小75%；根據估計，時薪制勞工當中約有8%經常加班，固定薪勞工則有4%經常加班。

報導指出，為了減少「加班費免稅」帶來的預算損失，國會議員也可能祭出落日條款，為減稅優惠設定期限。

阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)、內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲(Pete Ricketts)、西維吉尼亞州聯邦參議員賈斯提斯(Jim Justice)均參與馬歇爾提案連署。

針對川普總統的「小費免稅」政見，德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)與佛羅里達州聯邦眾議員布坎南(Vern Buchanan)共同提案裡訂定2萬5000元為免稅上限，2025年個人年收入超過16萬以上將不適用「小費免稅」優惠。

參議員 川普 西維吉尼亞州

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