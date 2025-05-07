我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

福斯創辦人迪勒 83歲公開出櫃 結婚50年後 終於承認是同性戀

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
億萬富翁迪勒（右）與知名時裝設計師妻子黛安馮芙絲汀寶。(美聯社)
億萬富翁迪勒（右）與知名時裝設計師妻子黛安馮芙絲汀寶。(美聯社)

福斯廣播公司(FoxBroadcastingCompany)共同創辦人、億萬富翁迪勒(Barry Diller)，在與知名時裝設計師妻子黛安馮芙絲汀寶(Diane Von Furstenberg)結識、交往進而結婚50年後，6日公開出櫃承認自己是同性戀

迪勒現年83歲、身價約40億元，6日他為「紐約」雜誌(New York)撰文吐露心聲，公開同性戀傾向。

迪勒1974年與馮芙絲汀寶相識，兩人曾分手又復合，2001年結婚迄今。當年有人認為兩人結合是想平息有關迪勒同性戀身分的謠言。迪勒現在確認自己確為同性戀，一直被男性吸引。

迪勒寫道：「我的人生中有過很多男人，但我一輩子只有一個女人。她直到我33歲時才走入我的人生。」迪勒堅稱與現年78歲妻子的戀情是真實的。

迪勒除了創辦福斯電視網，也曾任派拉蒙(Paramount)執行長及董事長。他與馮芙絲汀寶經常搭機往返紐約、康乃狄克州、洛杉磯和阿斯彭等大城，過著奢華生活。

迪勒在文中提到1974年他與馮芙絲汀寶在他紐約上西城住家舉辦的宴會中初識，兩人互動「冷漠」；當時迪勒是派拉蒙執行長兼董事長，馮芙絲汀寶嫁給她首任丈夫奧地利王子埃貢．馮芙絲汀寶(Egonvon Fürstenberg)。

九個月後，他們在一場晚宴中再度碰面，他與那時已離婚的馮芙絲汀寶調情、交談。迪勒表示，儘管他已接受自己是同性戀的事實，但他發現自己也對馮芙絲汀寶動了心。次日兩人在沙發上長時間親熱，「打從我16歲後，從未與女性做過這種事」。

迪勒是著名的民主黨金主，去年曾支持賀錦麗，迄今他仍是可口可樂董事會成員。迪勒在文中透露，早年他曾擔心自己對男性的偏好會毀掉他在1960及70年代蓬勃發展的事業；他憶起自己常從同性戀酒吧側門「進出」，將自己的性取向「放在遙遠的盒子裡」。

迪勒表示，他沒有在事業如日中天時出櫃，是因為「太害怕了」；一個不那麼寬容的時代，讓他長成了現在的樣子。

同性戀 可口可樂 康乃狄克州

上一則

不到2周時間 美國海軍在紅海又損失第2架大黃蜂戰機

下一則

安心退休下修至126萬 但退休儲蓄中位數僅有8.7萬元

延伸閱讀

福斯創辦人迪勒83歲出櫃 結婚50年後坦承是同性戀

福斯創辦人迪勒83歲出櫃 結婚50年後坦承是同性戀
先租後買條款存貓膩 紐約八家日產經銷商認賠320萬

先租後買條款存貓膩 紐約八家日產經銷商認賠320萬
財長貝森特：曾考慮從軍 但因我是同性戀而未能如願

財長貝森特：曾考慮從軍 但因我是同性戀而未能如願
紐約華人聯合會7周年 暨新職員聯歡會 會長：莫忘初心

紐約華人聯合會7周年 暨新職員聯歡會 會長：莫忘初心

熱門新聞

經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
運輸安全管理局（TSA）列舉出可供成年旅客在機場使用的替代證件。（美聯社）

REAL ID即將上路 這些TSA認可證件也能搭機

2025-04-30 14:36
1日在愛達荷州通往黃石公園的路上發生皮卡車和旅遊車相撞重大車禍，造成7死8傷，旅遊車上多是華人。（美聯社取自Roger Merrill）

皮卡和賓士相撞… 黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客亡

2025-05-03 02:30

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵