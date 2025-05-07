紐約名醫性侵 哥大、長老會醫院與576宗受害者達成和解賠7.5億元

哥倫比亞大學和紐約長老會醫院，同意以7.5 億元和解數百宗前婦科醫生哈登性侵病人的官司。(美聯社)

哥倫比亞大學和紐約長老會醫院同意以7.5億元和解數百宗前婦科醫師哈登(Robert Hadden)性侵病人的官司。66歲的哈登目前在監獄服刑。

哈登被控在這兩機構任職的數十年間，性侵無數病患。審判庭上，共九名受害人作證陳述被哈登侵犯的經過，哈登2023年被法院陪審團定罪並判處監禁20年。他惹上的官司，總和解費如今超過10億元。

原告律師迪皮葉楚(Anthony T. DiPietro)說，曼哈頓法院法官1日批准和解案，了結576宗提告哥大厄文 醫學中心、長老會醫院及其他被告的官司。他說，「這不僅是哥大、長老會醫院隱暪下的受害人和存活者的勝利，因為她們勇敢地站出來提告，也是我們大家的勝利，讓我們敢再度信賴醫療機構。」

迪皮葉楚又說，「長久以來，哥大和長老會醫院把保護自己的聲譽，看做比保護病患還重要。和解定案，對外送出強大的訊息：哪個醫療機構敢再隱暪病人遭剝削、虐待的話，法律不會放過它們的罪惡。」

他指出，每名原告平均可獲130萬元賠償金。哥大之前同意付出2.7億元給200多名遭哈登性侵的提告人。

哥大6日確認和解案成立，但數額則諱莫若深。「本校正多管齊下，以外部調查、設立受害人和解基金等 方式，並實施一系列新的病人安全政策、辦法，處理哈登性侵病人的後遺症。」

哥大指出，「哈登的病人承受諸多痛苦，本校深感遺憾，和解案顯示，本校承諾一定會好好地補償、支持存活者，她們勇敢揭露事實，足堪嘉許。」

長老會醫院請媒體把問題交給哥大，因為犯罪醫師是哥大聘用的。

提告人馬多納多(Laurie Maldonado)說，提告的目的不是為錢，而是究責，希望哥大的案例讓所有醫院明白：存活者不會被噤聲，保護犯罪行為人的一方，終將被迫負起法律責任。曾在民主黨角逐2020年總統候選人提名的華人楊安澤 的太太盧艾玲，懷第一胎時也遭哈登性侵，她也是提告人。