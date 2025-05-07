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躲家暴？威州婦人失蹤62年被發現 低調平安度日

記者張聲肇／綜合報導
62年前被報失蹤的威斯康辛州婦人白克柏格，上周被發現住在別州平安無恙。(威斯康辛州司法廳照片)
62年前被報失蹤的威斯康辛州婦人白克柏格，上周被發現住在別州平安無恙。(威斯康辛州司法廳照片)

62年前，威斯康辛州南部小鎮婦人白克柏格(Audrey Backeberg)與家中保母一起搭便車離家，坐上赴印第安那州的巴士後就杳無音訊。經一位眼尖的警察查訪數月，上周發現她住在別州，平安無恙。

今年2月接下失蹤人口探查案的警探韓森(Isaac Hanson)說，白克柏格可能是想逃離會家暴的丈夫，主動從瑞茲伯格(Reedsburg)離家出走，低調活到現在，「她很快樂，安全無虞。」

韓森2月底接下白克柏格失蹤案後，從警方逮捕紀錄、官員與其家人訪談檔案等，研判地緣關係，並從她姊妹在族譜網站(Ancestry.com)的敘述、人口普查資料、訃聞、結婚登記等，尋找蛛絲馬跡。

兩個月後，韓森和同事居然找到一個和白克柏格同一天生日、同一個社會安全號碼的女性的地址。韓森請當地警察到該地址查訪，沒想到10分鐘後，已經80多歲的白克柏格，居然親自打電話給韓森。

韓森說，「一切都來得那麼突然，我還以為警察同仁會回我電話說，『我敲了門，沒人應』，我以為那通電話就是他打來的，沒想到居然是白克柏格。老實講，那是一場很隨興的對話，我感覺出，她離家出走顯然有其理由。」

其他細節韓森就不便多說了，因為「白克柏格到現在仍不想被找到，這點對她很重要。」

韓森說，突然有警察找上門，直呼其名，在45分鐘內，簡單回顧過往，讓她重溫62年來的日子，她一定激動得不得了。他以「安然無恙」四字描述60年來無人聞問的白克柏格的現狀。

下一步會怎樣，韓森說他不知道，不過他很欣慰的是，如果白克柏格願意和家人聯絡，她有親人就住在附近。「她有我的聯絡號碼，想找誰或有何需要，我有她親人的電話號碼。畢竟，一切要看她自己。」

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