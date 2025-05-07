什麼是「真實身分證」？右上角有星星標誌 才符合標準
美國公民及居民7日起，須出示真實身分證(Real ID)、護照或其他機場安檢能接受的身分證明，才能搭乘國內航班旅行；什麼是真實身分證、它的法源何在、如何申請，誰需要它？或許不少民眾還一頭霧水，解說如下：
美聯社6日報導，「真實身分證法」(REAL ID Act)2005年便經總統簽署成法；九一一事件委員會建議政府制定安全標準，而收納在各州簽發的駕駛執照、身分證上；運輸安全管理局(TSA)指出，真實身分證旨在制止恐怖分子用假身分證而規避安檢，登上班機，按理2008年就該開始使用，但因各州興訟、新冠疫情，而頻頻延後。
如果民眾過去幾年取得新的身分證明，例如新發的駕照、身分證，那證件便已合乎法規，密西根、紐約、佛蒙特及華盛頓等州民眾更擁有「加強版」的身分證，可以搭乘國內班機，還能橫跨海、陸邊界，進入墨西哥及加拿大。
真實身分證的要求依各州而異，民眾要登上居住州核發駕駛執照機構的網站，了解特定申請步驟，例如是否要到車輛監理局(DMV)辦理、該備齊哪些文件。
英國廣播公司(BBC)報導，所有年齡滿18歲的人，都要出示真實身分證，或者其他TSA可接受的其他身分證件如護照、綠卡，才能由美國國內各地或美屬領地，登上國內班機。哪怕旅客已持有TSA的PreCheck，都不能豁免於新要求，但18歲以下未成年人得不持有身分證明而搭國內線班機。
符合真實身分證標準的駕照在卡片頂角有個符號，大多數州為一顆星星。
國土安全部長諾姆(Kristi Noem)表示，還沒有符合真實身分證法證件的民眾，可能面臨額外安檢步驟。7日法律規定的生效期間始，機場安檢也接受護照、原住民部落身分證。
真實身分證生效日期已推遲過很多次，但TSA發言人維列茲(Dan Velez)表示，這次不再推遲。國土安全部表示，截至4月下旬，出現在TSA安檢站的旅客持可接受身分證明者，其比率達到81%。
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