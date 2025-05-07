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什麼是「真實身分證」？右上角有星星標誌 才符合標準

編譯潘勛／綜合報導
全國各地機動車輛管理局辦公室為因應民眾趕辦真實身分證的龐大需求，最近都延長了辦公時間。(美聯社)
全國各地機動車輛管理局辦公室為因應民眾趕辦真實身分證的龐大需求，最近都延長了辦公時間。(美聯社)

美國公民及居民7日起，須出示真實身分證(Real ID)、護照或其他機場安檢能接受的身分證明，才能搭乘國內航班旅行；什麼是真實身分證、它的法源何在、如何申請，誰需要它？或許不少民眾還一頭霧水，解說如下：

美聯社6日報導，「真實身分證法」(REAL ID Act)2005年便經總統簽署成法；九一一事件委員會建議政府制定安全標準，而收納在各州簽發的駕駛執照、身分證上；運輸安全管理局(TSA)指出，真實身分證旨在制止恐怖分子用假身分證而規避安檢，登上班機，按理2008年就該開始使用，但因各州興訟、新冠疫情，而頻頻延後。

如果民眾過去幾年取得新的身分證明，例如新發的駕照、身分證，那證件便已合乎法規，密西根、紐約、佛蒙特及華盛頓等州民眾更擁有「加強版」的身分證，可以搭乘國內班機，還能橫跨海、陸邊界，進入墨西哥及加拿大。

真實身分證的要求依各州而異，民眾要登上居住州核發駕駛執照機構的網站，了解特定申請步驟，例如是否要到車輛監理局(DMV)辦理、該備齊哪些文件。

英國廣播公司(BBC)報導，所有年齡滿18歲的人，都要出示真實身分證，或者其他TSA可接受的其他身分證件如護照、綠卡，才能由美國國內各地或美屬領地，登上國內班機。哪怕旅客已持有TSA的PreCheck，都不能豁免於新要求，但18歲以下未成年人得不持有身分證明而搭國內線班機。

符合真實身分證標準的駕照在卡片頂角有個符號，大多數州為一顆星星。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)表示，還沒有符合真實身分證法證件的民眾，可能面臨額外安檢步驟。7日法律規定的生效期間始，機場安檢也接受護照、原住民部落身分證。

真實身分證生效日期已推遲過很多次，但TSA發言人維列茲(Dan Velez)表示，這次不再推遲。國土安全部表示，截至4月下旬，出現在TSA安檢站的旅客持可接受身分證明者，其比率達到81%。

真實身分證 護照 國土安全部

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