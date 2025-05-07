搭美國內航班 即日起須有「真實身分證」否則將額外安檢

7日起，國人搭乘國內航班和進入聯邦大樓設施，須持有真實身分證(REAL ID)。(美聯社)

7日起，國人搭乘國內航班和進入聯邦大樓設施，須持有真實身分證 (REAL ID)。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)6日表示，7日起未遵守真實身分證規定的旅客雖仍可搭機，但不符規定者「可能會被轉去另一個隊伍，以完成額外安檢程序」。

諾姆向國會小組表示，81%旅行者已擁有符合真實身分證要求的身分證件。安檢站也將接受護照等身分證明。她說：「大家會被允許搭機」；「我們會盡量確保一切平順進行」。

諾姆最近幾周一直在警告大眾7日截期即將到來。她在國土安全部發布的電視廣告警告說，這些身分證件是搭乘飛機和進入公家機關必須持有的證明，「這些身分證件保障了我們國家的安全」。

真實身分證是符合聯邦政府 規定、由州政府頒發的執照或身分證。「911委員會」當年建議聯邦政府為各州核發的駕駛執照和身分證明確制定安全標準，並於2005年簽署成為法律。此法原訂2008年實施，但日期一再延後。美國運輸安全管理局(TSA)2022年12月將實施截期延後至今年5月。

全國各地機動車輛管理局辦公室為因應民眾趕辦真實身分證的龐大需求，最近都延長了辦公時間。許多人等了好幾個小時才拿到真實身分證。符合真實身分證標準的駕照在卡片頂角有個符號，大多數州為一顆星星。

沒有真實身分證的民眾克魯普(Lucas Krump)6日從新澤西州紐瓦克前往舊金山出差，他透過出示護照通過安檢。克魯普向美聯社表示，「這種官僚作風讓人懷疑。它像是在攻擊普通老百姓，大家不得不為此升級駕照和所有身分證明。但其實沒有它，我們好像也可以過得很好」。

諾姆本周稍早曾表示，全美有19州向非法居住美國的移民核發駕照；強制實施真實身分證制度，將剝奪這些非法移民 搭乘飛機的權利。

TSA曾在4月警告指出，沒有加強型身分證件的航空乘客，可能會被拒絕登機。