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川普遇刺照獲普立茲獎 攝影師捕捉子彈劃過瞬間 獲評審肯定

編譯盧思綸／即時報導
紐時攝影師密爾斯去年7月拍到川普遭遇暗殺未遂，事後網友以紅色圈標出子彈高速飛過空中的瞬間。（取自@danbayens在X的照片）
紐時攝影師密爾斯去年7月拍到川普遭遇暗殺未遂，事後網友以紅色圈標出子彈高速飛過空中的瞬間。（取自@danbayens在X的照片）

號稱「新聞界奧斯卡」的美國普立茲獎（Pulitzer Prizes）5日公布2025年得獎名單，紐約時報囊括四個獎項成為最大贏家，其中紐時攝影師密爾斯（Doug Mills）以美國總統川普去年競選遇刺照榮獲突發新聞攝影獎，鏡頭正好捕捉到子彈高速劃過川普右耳的瞬間，受到評審高度肯定。

福斯新聞網報導，川普去年7月在賓州造勢遭遇暗殺導致右耳受傷，而他在遇刺後迅速起身，一邊高舉握拳姿勢，一邊在特勤局擁護下離開舞台，引發支持者高喊「戰鬥」，成就許多歷史性照片和影片。

當時密爾斯飛快拍下一系列照片，恰好捕捉到子彈高速飛過川普頭部的瞬間，白色煙硝跟隨子彈劃出一道清晰路徑。他事後接受福斯新聞節目「美國新聞室」（America's Newsroom）透露，當時他剛好在川普下方，用Sony A1相機搭配廣角鏡頭拍攝川普演講畫面。

密爾斯憶述，「接著聽到一聲爆響，我繼續按快門，然後看到川普伸手摸耳朵後發現手上有血。」他回憶，「我心想，天啊，他被射傷了」。他事後坦言發現自己拍到子彈穿越瞬間感到非常驚訝。

普立茲獎評審特別肯定密爾斯拍攝的一系列遇刺照，並稱讚「其中一張捕捉到川普演講時，子彈飛過空中的瞬間」。

除了突發新聞攝影獎之外，紐時另以蘇丹內戰議題拿下國際報導獎，並在美軍撤出阿富汗調查獲得解釋性報導獎。此外，紐時合作巴爾的摩旗幟報（The Baltimore Banner）的芬太尼危機報導獲頒地方性報導獎。

華盛頓郵報則獲得兩座獎項，以川普2024年在賓州遇刺獲得突發新聞獎，並且以生動刻畫權貴及政要的插圖獲得插畫報導與評論獎。

路透以芬太尼主題獲頒調查報導獎，華爾街日報則以揭示世界首富馬斯克的影響力拿下國家報導獎。

非營利新聞調查組織ProPublica則連續兩年勇奪具有崇高聲譽的普立茲公共服務獎，題材是醫師受限於墮胎法令嚴格限制延誤緊急手術，導致數名孕婦因此喪生。

普立茲獎設立於1917年，旨在授予美國新聞界、文學界和音樂界為公眾服務成績突出和成就卓著人士。

紐約時報攝影師密爾斯（中間高舉左手者）以川普去年遇刺未遂照片獲得普立茲突發新聞攝...
紐約時報攝影師密爾斯（中間高舉左手者）以川普去年遇刺未遂照片獲得普立茲突發新聞攝影獎。（路透）

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