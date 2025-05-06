學貸高達1.6兆 川普政府要大學檢討 否則會被取消資格

教育部5日向大學發出警告，若有太多學生拖欠貸款，將會停止對這些學校的學生提供聯邦學生貸款。圖為教育部長麥克曼。(美聯社)

大學學生貸款 高達1.6兆元，如何要借款人如期還款及追討欠款，成為川普 政府的當務之急。

根據相關規定，若有太多學生不償還學貸 ，聯邦政府有權停止給予學貸援助，這個做法的原意，是政府不會為那些畢業後無法獲得回報的學位承擔責任。而大學失去聯邦學貸資格，對於吸引學生來說將會造成毀滅性打擊。

根據教育部新規，如果過去三年有超過30%的學生拖欠學貸，又或最近一年拖欠的學生比率達到40%，有關學校將被取消聯邦學貸資格。

目前多達530萬人長達九個月未還款而列入違約，加上400萬人超過90天未還款，使得有更多大學面臨遭停止學貸的風險。新冠疫情爆發前，很少有大學的學貸違約率如此高，大多數都是一些專科學校或職業學校。

目前尚不清楚有多少學院及大學面臨這種風險，但教育部已通告各校，應該聯繫過去五年畢業的校友，確認他們沒有拖欠學貸。

長期以來，共和黨人及保守派一直在思考新的方法，收緊已經尾大不掉的學生貸款計畫。

屬於保守派的美國企業研究所(AmericanEnterpriseInstitute)高級研究員庫珀(PrestonCooper)認同有關做法，指學校不可能幫助學生償還學貸，但可以控制未來的學費和學貸。他又說，共和黨人意識到提供學貸並非完全是一件好事，必須重新思考。

此外，支持川普政府對學貸採取更嚴格政策的人，主要是沒有上過大學或自費上大學的選民，他們認為，不償還學貸的人不應成為政府額外援助的對象。

但批評者則認為，這是川普政府針對大學所發動的連串攻擊之一，包括透過停止提供研究經費以強迫大學實行「改革」、停止校園內的反猶活動等。