阿肯色公園尋寶 明州男撿到3.81克拉鑽石

德庫克把這顆3.81克拉棕色鑽石取名為「杜克鑽石」。(阿肯色州公園局)

明尼蘇達州 男子德庫克 (David DeCook)4月21日和家人到阿肯色州的公園玩，看到閃亮的糖果包裝紙，以為是垃圾，撿起來竟是一顆3.81克拉鑽石。專家估計這顆鑽石最低可賣上千元，最高可近2萬元。

讓他發意外之財的地方名叫「鑽石坑州立公園 」(Crater of Diamonds State Park)，德庫克過了三天，向公園登記撿到的鑽石。他對弟弟德瑞克(Derek)開玩笑說，「你一旦看到我撿到了甚麼，你會瘋掉！」

兄弟倆都是這個公園的常客。位於默弗瑞波羅(Murfreesboro)的鑽石坑州立公園是全球少數訪客可以任意尋寶的公園之一，1906年開放迄今，遊客帶走7.5萬顆鑽石。

德庫克兄弟過去也撿到過鑽石，但都沒這個這麼大，公園管理局發布新聞說，德庫克發現的，是今年迄今來客所登記「最具分量」的一顆。

「阿肯色鑽石」臉書帳戶說，「明尼蘇達州(司徒亞特維爾市)人德庫克剛剛註冊他在阿肯色鑽石坑州立公園找到的3.81克拉、棕色、八面體形狀的鑽石。」

公園的助理園長考克斯(Waymon Cox)說，不是光憑運氣就可拾獲寶石，「4月公園下了超過12吋的雨，整月都溼答答的。很多大顆的鑽石都是從地面撿到的，大雨把這一帶的汙泥都沖走，沉重的岩石、礦石、寶石隱隱露臉。」德庫克全家到訪前一天，37.5公頃的「尋寶園區」一帶才下了1吋的雨。

德庫克以自家狗的名字「杜克鑽石」命名最新撿到的這顆古銅色寶礦，價值或許達數千元，目前還沒想好要如何處理。