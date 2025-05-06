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數百萬人拖欠學貸 教育部開始追討 可能直接沒收工資…

編譯盧炯燊／綜合報導
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聯邦教育部5日開始向數百萬拖欠學生貸款的人追討欠款，可能直接沒收他們的工資、退稅及聯邦福利。(路透)
聯邦教育部5日開始向數百萬拖欠學生貸款的人追討欠款，可能直接沒收他們的工資、退稅及聯邦福利。(路透)

聯邦教育部5日開始向數百萬拖欠學生貸款的人追討欠款，可能直接沒收他們的工資、退稅及聯邦福利。

教育部指出，在4300萬名學貸借款人當中，定期還款者只略高於三分之一。目前約有530萬人違約，許多人在新冠疫情爆發後就未還款，還有數百萬人在違約的邊緣。疫情爆發初期，時任川普政府採取寬鬆政策，自2020年3月起就沒有催收任何學貸及累積的利息。接任的拜登政府多次延長還款暫停期限之外，還多次試圖大規模減免學貸，但都遭法院阻止。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)表示：「美國納稅人將不會再被迫成為不負責任學貸政策的擔保人。」

教育部透過財政部「國庫抵銷方案」(Treasury Offset Program，TOP) 追討欠貸。有關方案是會直接從借款人的工資、退稅以及其他聯邦福利等扣除欠款。

教育部表示，至少有9個月未償還學貸的人將被視為違約，近20萬人5日起開始收到通知，一個月內會扣押他們的退稅及聯邦福利，扣押工資則從夏天開始，他們的信用評分會列明違約紀錄。

目前除約530萬人屬於違約外，還有400萬人處於「遲繳」階段，即超過90天未還款。

疫情期間，借款人普遍將學貸債務擱置一旁，但許多人表示近幾個月來看到自己的信用評分下降，知道要還款了。代表政府追討債務的公司表示，已經努力讓借款人了解所欠款項的金額及還款時間。

對於一些人來說，償還學貸是一個沉重負擔。

追蹤消費者信貸VantageScore的首席經濟學家班德博(Rikard Bandebo)指出，對拖欠學貸的人來說，現在要償還是一筆相當大的額外成本，他們不得不在其他支出方面做出艱難選擇。

學貸借款人維權組織「學生借款人保護中心」批評教育部追討會進一步加劇全國工薪家庭的經濟亂象，但無奈仍要為償還學貸債務做準備。

學貸 教育部 退稅

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