國防部：可重複使用極音速試驗飛行器 二次測試成功

「平流層發射」公司開發的Talon-A，是可重複使用的「極音速」試驗載具。(美聯社)

五角大廈 5日宣布，今年3月第二次成功測試可重複使用的「極音速」試驗載飛行器，從而加快美國開發「極音速」武器的能力。

這種可重複使用的運載工具，跟一次性的火箭不同，它可以更快速的重新投入使用，且成本大幅降低。以此開發出來的下一代「極音速」武器，會使敵人沒有足夠反應時間，同時規避傳統的飛彈防禦系統。

根據台灣「國防安全研究院」介紹，美國在「極音速」技術上處領先地位，太空 總署(NASA)、國防先進研究計畫署(DARPA)，陸、海、空各軍種都有研發計畫，分別注重「極音速滑翔載具」(Hypersonic Glide Vehicle， HGV)及「極音速進氣式武器」(Hypersonic Air-breathing Weapon Concept，HAWC)，然而在試驗乃至部署上，卻落後中國及俄羅斯。

五角大廈是在2024年12月，首次成功測試由總部在加州 莫哈維(Mojave)的航太公司「平流層發射」( Stratolaunch)開發的Talon-A，這是可重複使用的「極音速」試驗載具，但當時並未公開，直至5日才予以確認。

五角大廈宣布，「在這兩次試驗中，Stratolaunch Talon-A 極音速飛行器都從Roc運載機上發射，以速度超過五馬赫飛越太平洋，然後落在(加州)范登堡太空基地(Vandenberg Space Force Base)」。

在高層大氣中的飛行速度達到音速的五倍(即五馬赫)多即屬極音速，相當於時速6200公里(3853英里)。Roc俗稱大鵬鳥，是「平流層發射」公司用作發射平台的飛機，它採用雙機身設計，是目前世界上最大的飛機。

在五角大廈公布有關消息後，「平流層發射」公司發出的新聞稿表示，推動Talon-A的哈德利(Hadley)液體火箭引擎是由新創公司Ursa Major製造。

「平流層發射」營運長克雷沃爾(Zachary Krevor)指出，兩次試驗均達到五角大廈的所有性能基準，但他未透露下次試驗時間。