路透深入探討芬太尼貿易 榮獲普立茲調查報導獎

美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」2025年得獎名單今天出爐，路透社獲頒調查報導獎，獲獎一系列報導深入探討用於製造強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）的化學品國際貿易。

路透社記者揭露加劇美國芬太尼危機的中國化學品為何價格低廉且容易取得，以及美國相關當局為何沒能遏阻這方面的貿易。

「紐約時報」（The New York Times）與週刊「紐約客」（The New Yorker）各獲4座和3座普立茲獎（Pulitzer Prize），報導議題包括芬太尼危機、美國軍事以及去年夏天美國總統川普 遭暗殺未遂事件等。

非營利新聞機構ProPublica則是連兩年獲得公共服務獎，其記者報導在墮胎法規嚴格的州有醫師延誤緊急護理而導致孕婦喪命的事件。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）則以川普遇刺受傷事件的報導，拿下突發新聞獎。

主辦單位也表揚前華郵 政治漫畫家特爾內斯（Ann Telnaes）。華郵先前拒絕刊登特爾內斯描繪老闆貝佐斯（Jeff Bezos）和其他科技大亨在川普面前卑躬屈膝模樣的漫畫，她便於今年1月離職。

普立茲獎是哥倫比亞大學（Columbia University）紀念美國報人普立茲（Joseph Pulitzer）而設立。普立茲1911年過世前將所有遺產捐給哥大 ，哥大新聞學院就是用他的捐款成立。