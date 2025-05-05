華郵：共和黨六條「紅線」 可能打亂川普施政法案

川普施政計畫法案恐因踩到共和黨六條「紅線」(red lines)而打亂。（路透）

華盛頓郵報5日分析，川普施政計畫法案恐因踩到共和黨 六條「紅線」(red lines)而打亂，舉例來說，某些共和黨眾議員 已經表明，絕不投票給納入刪減白卡 計畫條款的法案。

共和黨正在研擬川普總統所說「又大又美的法案」(big, beautiful bill)，過程中卻遇到越來越多考驗，共和黨人列為禁忌的「紅線」項目漸增。

兩黨席次僅有些微差距之下，如何通過立法成了眾院議長強生(Mike Johnson)與參院多數黨領袖熊恩(John Thune)的挑戰。

曾任共和黨參議員麥康諾(Mitch McConnell)助理的國際顧問機構資誠公司(PricewaterhouseCoopers，PwC)全國稅務辦公室共同負責人庫馬爾(Rohit Kumar)說，某些共和黨國會議員提出要求與川普政策顯然牴觸，舉例來說，若不刪白卡政府預算就不可能降回2019年時的水準。

報導指出，某些共和黨人堅持的「紅線」包括：

俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)

眾院能源暨商務委員會希望施政法案至少刪減8800億預算，非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)指出必須要刪白卡、紅藍卡(Medicare)或兒童健康保險計畫(Children's Health Insurance Program，CHIP)才能辦到。川普則承諾不會刪減白卡或紅藍卡。

十多名共和黨眾議員上個月聯名致函強生說，最終版預算協調法案若包括對弱勢族群使用白卡有任何刪減，將「不能也不會」(cannot and will not)支持法案。參與聯名信的新澤西州聯邦眾議員范德魯(Jeff Van Drew)1日說，刪白卡將導致共和黨失去眾院多數席次，「我們若不小心，必定輸掉期中選舉」。

州稅與地方稅抵扣上限(state and local tax deduction，SALT)

出身紐約州、加州、新澤西州等高稅州郊區選區的五名共和黨眾議員拉洛塔(Nick LaLota)、加巴里諾(Andrew Garbarino)、勞樂(Mike Lawler)、金映玉(Young Kim)、肯恩(Tom Kean Jr.)表示，除非提高目前為1萬元的SALT上限額度，否則不會投票支持延長2017年減稅法案。

稅務與費用

眾院運輸委員會提議向電動車徵收250元、油電混合車100元牌照費(registration fee)做為法案預算收入，但遭佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)反對。

回到2019年預算規模

威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)上周說，預算規模必須降回2019年疫情發生前的水準，才願意投票支持。

舉債上限

肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)不贊成舉債上限調高到5兆，上個月對預算架構草案投下反對票。

預算赤字

肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)同樣對預算架構草案投反對票，理由是不同意增加預算赤字。

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