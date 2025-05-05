搭機遭性侵 加州女子怒告美航縱容慣犯

加州一名女子去年搭乘美國航空班機，遭到鄰座男子性騷擾；被害人事後向業者反應，卻遭敷衍對待，憤而提告。(美聯社)

加州 女子芭芭拉‧摩根(Barbara Morgan)宣稱她去年在美國航空(American Airlines)航班上遭一男子性侵，而且這名男子過去也曾被指控類似犯行，但美航仍無動於衷，因此對該公司提出告訴，竟讓性騒屢犯者登機。

國家廣播公司新聞網(NBC)1日報導，摩根上周向加州北區地方法院提告，表示她2024年4月24日在舊金山 飛往達拉斯的夜間班機上遭到男子亞伯拉罕(Cherian Abraham)侵犯。

訟狀指控美航只知賺錢，無視乘客安全，因該公司早在2023年就曾收到亞伯拉罕伸狼爪的通報，但美航依然允許亞伯拉罕搭機。

摩根表示，她向航空公司通報性侵事件後，美航無視申訴，反而頻頻指責她未在事件發生當下，立刻提出申訴，而是等待下機之後才通報遭性侵，讓她身心受創。

摩根的律師團隊表示，摩根被當時坐在亞伯拉罕旁邊的中間座位；亞伯拉罕在機艙燈光調暗時對摩根伸出狼爪，而她兩度對他大喊「停下來」；當時許多乘客在睡覺或戴著耳機，跟本不知道發生什麼事。

摩根一下飛機便向美航人員通報此事，訴訟文件指出，「美航登機口的工作人員指責被害人(摩根)，質疑原告在事件發生當下為何沒有採取進一步行動，通報飛行期間的事件。」

摩根解釋，她擔心遭到報復，且她當時受限在座位上，通報性侵事件有困難；此外，她擔心飛機改變航線，影響其他旅客。

登機口人員表示無能為力，建議摩根上官網投訴；摩根照做並獲得官方敷衍的回應，稱會有人追蹤後續卻不了了之。

摩根過一陣子又主動聯繫美航，先獲得自動回信後才接到美航代表的來電，但再次怪她並未在機上及時通報性侵。

事後，摩根的律師在聯邦調查局聯繫她之後，才得知亞伯拉罕是美航性侵慣犯。

今年3月，亞伯拉罕因為前年在美航班機上性侵另一名女性乘客而遭華盛頓西區法院起訴，此案3月18日曝光。

摩根的訴訟針對美航和亞伯拉罕提出，指控美航疏忽、蓄意造成乘客的情緒困擾和欺瞞，並指控亞伯拉罕涉嫌性侵、性別暴力和蓄意造成情緒困擾。

摩根的律師德里斯柯爾(Patrick J. Driscoll)發出聲明表示，「美航必須停止不作為的警鐘並即刻採取行動，保護像摩根這樣的乘客。

美航5月1日發出聲明表示，未來不再准許亞伯拉罕搭乘美航班機。