我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

SpaceX德州總部 馬斯克如願建「星際基地」市

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印有「德州星際基地市」字樣的汗衫。(美聯社)
印有「德州星際基地市」字樣的汗衫。(美聯社)

太空探索技術公司(SpaceX)執行長馬斯克早在2021年便提出將該公司總部所在地建制為城市的想法，這個夢想在3日終於成真。218名註冊選民以212票贊成、6票反對的壓倒性優勢，通過建立「星際基地」(Starbase)市。馬斯克雖也註冊成為選民，但並未投票

馬斯克3日在投票結束後，在「X平台」上發文寫道，「德州的星際基地現在是一座真正的市鎮！」；接下來要等候法官頒布命令，承認選舉結果，正式成立新市鎮。

美聯社報導，星際基地位於德州南部的卡梅倫郡(Cameron County)，原本是約1.5平方哩的火箭設施和發射場，大多數居民都是SpaceX員工或眷屬。

SpaceX因在該地區創造就業機會和投資，普遍得到當地官員支持。然而一家企業得以設立城鎮的做法也招致批評，人們擔心馬斯克將擴大控制該地區，並可能關閉博卡奇卡海灘(Boca Chica Beach)和博卡奇卡州立公園(Boca Chica State Park)進行發射。

SpaceX官員表示，立法者若能授權市政府關閉海灘，將簡化火箭發射流程。SpaceX發射火箭、測試引擎，甚至只是在基地周圍移動某些設備，都需要關閉當地一條公路以及通往前述海灘和公園的通道。

批評人士認為關閉海灘的權力應該由卡梅倫郡政府掌握，他們才能代表使用海灘和公園的廣大民眾。卡梅倫郡法官特雷維諾(Eddie Trevino Jr.)卻說該郡與SpaceX合作非常順利，沒有必要改變。還有一項擬議中的法案，若不遵守疏散海灘命令將定為B級輕罪，最高可判處180天監禁。

南德州環境正義網路(South Texas Environmental Justice Network)聯合創始人伊諾霍薩(Bekah Hinojosa)在投票前一天警告，SpaceX會嘗試非法傾倒更多垃圾、加強危險的火箭作業、引發更多地震活動、破壞更多野生動物棲息地。伊諾霍薩稱SpaceX多年來一直無法進入博卡奇卡海灘，她擔心這次投票會徹底切斷人們進入海灘的通道。該地區一個原住民部落卡里佐族(Carrizo，或稱Comecrudo)的後裔也對星際基地建為城市表達不滿。

218名註冊選民以212票贊成、6票反對的壓倒性優勢，通過將SpaceX公司總部...
218名註冊選民以212票贊成、6票反對的壓倒性優勢，通過將SpaceX公司總部所在地建立為「星際基地」市。(美聯社)

SpaceX 馬斯克 投票

上一則

3名SpaceX員工獲選星際基地市政委員 扛打造新市鎮重責

下一則

是地震？還是祕密核試爆？研究：最新技術也難分辨

延伸閱讀

SpaceX德州「星際基地」升格為城市 馬斯克夢想成真

SpaceX德州「星際基地」升格為城市 馬斯克夢想成真
從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學

從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學
馬斯克坦承：不斷遭受攻擊、看到汽車著火並不好玩

馬斯克坦承：不斷遭受攻擊、看到汽車著火並不好玩
馬斯克將退場 DOGE寄望改革任務透過國會完成

馬斯克將退場 DOGE寄望改革任務透過國會完成

熱門新聞

經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
前總統拜登(中)出席教宗方濟各葬禮時，由妻子吉兒(左)與一名神父攙扶護送到座位上。(美聯社)

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

2025-04-27 11:08
私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）

水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

2025-04-28 12:24
許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。（路透）

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

2025-04-28 09:20
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53
花旗銀行(Citi Bank)29日上午發生全國性系統故障。(路透)

花旗銀行發生全國性系統故障 儲蓄帳戶無法使用

2025-04-29 11:05

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘