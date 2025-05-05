SpaceX德州總部 馬斯克如願建「星際基地」市

印有「德州星際基地市」字樣的汗衫。(美聯社)

太空探索技術公司(SpaceX )執行長馬斯克 早在2021年便提出將該公司總部所在地建制為城市的想法，這個夢想在3日終於成真。218名註冊選民以212票贊成、6票反對的壓倒性優勢，通過建立「星際基地」(Starbase)市。馬斯克雖也註冊成為選民，但並未投票 。

馬斯克3日在投票結束後，在「X平台」上發文寫道，「德州的星際基地現在是一座真正的市鎮！」；接下來要等候法官頒布命令，承認選舉結果，正式成立新市鎮。

美聯社報導，星際基地位於德州南部的卡梅倫郡(Cameron County)，原本是約1.5平方哩的火箭設施和發射場，大多數居民都是SpaceX員工或眷屬。

SpaceX因在該地區創造就業機會和投資，普遍得到當地官員支持。然而一家企業得以設立城鎮的做法也招致批評，人們擔心馬斯克將擴大控制該地區，並可能關閉博卡奇卡海灘(Boca Chica Beach)和博卡奇卡州立公園(Boca Chica State Park)進行發射。

SpaceX官員表示，立法者若能授權市政府關閉海灘，將簡化火箭發射流程。SpaceX發射火箭、測試引擎，甚至只是在基地周圍移動某些設備，都需要關閉當地一條公路以及通往前述海灘和公園的通道。

批評人士認為關閉海灘的權力應該由卡梅倫郡政府掌握，他們才能代表使用海灘和公園的廣大民眾。卡梅倫郡法官特雷維諾(Eddie Trevino Jr.)卻說該郡與SpaceX合作非常順利，沒有必要改變。還有一項擬議中的法案，若不遵守疏散海灘命令將定為B級輕罪，最高可判處180天監禁。