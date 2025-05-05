雷霆特攻隊* 北美周末票房奪冠 漫威仍未突破低迷

漫威電影「雷霆特攻隊*」為暑假檔期拉開序幕，上映首周末票房賣出7600萬元，登上北美票房冠軍。(美聯社)

漫威 電影「雷霆特攻隊*」(Thunderbolts*)上映首周末票房賣出7600萬元，登上北美票房冠軍。

「雷霆特攻隊*」背負期待，看是否能重現漫威過去輝煌的票房佳績，然而，這次結果出爐，其首映票房與「永恆族 」(The Eternals)、「蟻人與黃蜂女」(Ant-Man and the Wasp)相近，似乎表明漫威當前的低迷時期難以突破。

「雷霆特攻隊*」口碑良好，一些人原本預期會有更高的首映票房成績，該片不同於近期的漫威宇宙電影，影評相當亮眼，在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的新鮮指數為88%，在CinemaScore的觀眾評分獲得A-佳績。

電影由傑克史艾爾(Jake Schreier)執導，漫威影業總裁凱文費吉(Kevin Feige)擔任製片人，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)擔任執行製片人，佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)、大衛哈伯(David Harbour)、賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)等人主演。

「雷霆特攻隊*」的高評價有望在接下來幾周帶動票房，雖然過去如「死侍與金鋼狼」(Deadpool vs. Wolverine)這樣的漫威大片一上映便主宰電影票房，但「雷霆特攻隊*」可能以更穩定的步調累積票房，也可能成為漫威難以重返往日光榮的又一個例子。

漫威為該片投入約1億8000萬元的製作預算，目前海外票房為8610萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「多年來漫威讓標準設得如此高，以致7600萬元的首映票房對某些人來說似乎應該達到1億元之類的票房才對。這是一個很好的復原，他們正以『雷霆特攻隊*』重啟，該片優秀的影評和口碑應該很有用。」