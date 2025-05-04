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佛州長德桑提斯「募款醜聞」妻子接班布局被打亂

編譯潘勛／即時報導
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佛州州長德桑提斯與妻子凱西。(美聯社)
佛州州長德桑提斯與妻子凱西。(美聯社)

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)與妻子凱西(Casey DeSantis)本打算在佛州打造政治王朝，但因凱西招牌倡議之一的「佛羅里達希望」(Hope Florida)被爆出資金流向可疑的醜聞，德桑提斯夫婦不僅政治前途不保，連眼前都岌岌可危。

有線電視新聞網(CNN)報導，許多佛州共和黨人原本歸順德桑提斯陣營，但最近開始向他發難，不僅阻撓他的施政，還讓他心煩意亂個不停。他的妻子凱西長久以來被視為也擁有強大政治實力，在打地基，準備競選下屆佛州州長，接替德桑提斯，也遭遇不作聲但很堅定的抗拒；凱西要選州長，可能碰上川普總統欽點的人選、聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)。

現在，因佛州州方資助的「佛州希望」方案，德桑提斯治理佛州的政績蒙上陰影，凱西的政治雄心變得很棘手。州議員們今年春季一直在調查何以一項與州府醫療補助(Medicaid)和解而取得的1000萬和解金，居然會流往一個與「佛羅里達希望」有關的慈善團體，該團隊接下來再把相同金額匯往兩個由德桑提斯支持財務的反對大麻合法化團體。一些重量級州議員公開表示，這金流顯然違法。

德桑提斯夫婦大力捍衛他們的事業，否認有不法。德桑提斯形容批評「佛羅里達希望」方案的聲浪為「全在搞政治」；凱西與丈夫同心，把這個項目描繪為「哲學」、「顯示我們能幫助匱乏的人」。

令人稱奇的是，調查「佛羅里達希望」不是由民主黨而是由共和黨發動的，跡象顯示德桑提斯在佛州一度無人敢挑戰的權威，其影響力正快速消蝕。

結果便是德桑提斯夫婦日益受到孤立。金主、募款人、黨務人員脫離他們本來軌道，目前佛州政界似乎少有人再買夫妻倆其他項目的帳。兩位消息人士指出，本來佛州州長選舉可能支持凱西的很多人，都已改變立場。一位共和黨長期黨務人員表示，近來他已分不出德桑提斯夫婦的朋友、敵人有什麼區別。

德桑提斯 佛州 共和黨

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