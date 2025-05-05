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是地震？還是祕密核試爆？研究：最新技術也難分辨

TVBS新聞網／編輯游舒婷報導
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最新研究稱，有些地震可能是核武試驗；圖為核爆示意圖。（取材自知乎）
最新研究稱，有些地震可能是核武試驗；圖為核爆示意圖。（取材自知乎）

美國「洛斯阿拉莫斯國家實驗室」的地震學家最近發表了一項新研究，部分地震實際上可能是隱密的地下核爆炸試驗，這可能讓核試驗測變得更加困難。

這項研究由約書亞‧卡邁克爾帶領、並刊登在「美國地震學會會刊」。研究發現，地下核爆產生的地震訊號和自然地震非常相似，這給全球監測核試驗帶來了很大挑戰。雖然地震監測技術進步了，透過分析壓縮波（P波）和剪切波（S波）的比例可以提升分辨率，但如果爆炸訊號和自然地震訊號在時間上、空間上重疊，即使最先進的設備也很難分辨。

研究指出，原本可以97％成功偵測1.7噸地下爆炸的技術，如果爆炸和地震訊號在100秒內、距離250公里內重疊，辨識率就會大幅下降到只剩37％。卡邁克爾表示：「訊號重疊會模糊，即使是我們最靈敏的偵測器，也很難判斷到底是不是爆炸。」

這項發現推翻了2012年一份重要報告的看法。當年的報告認為自然地震不會掩蓋爆炸訊號，但這次的研究顯示，自然地震確實有可能遮掩核爆產生的訊號，引發了全球核試監控界的擔憂。

北韓為例，過去20年來北韓進行了六次核試驗，區域地震儀的資料顯示，測試場附近的小地震數量比之前認為的還要多，這也可能和訊號重疊導致偵測困難有關。

此外，研究還發現，在地震震群或餘震活動中，訊號重疊也會讓偵測到的地震數量大幅低估，偵測率從92％下降到只有16％。卡邁克爾提醒，這表示，可能低估了很多發生的小地震。

由於真正的地下爆炸案例很少，而且爆炸和地震訊號重疊的數據又很有限，要驗證這種「掩蔽效應」一直都存在困難度。因此，研究團隊呼籲科學界要持續關注這個問題，以確保未來核試驗監控的準確性。

最先進技術也難辨　最新研究：地震可能掩蓋秘密核試爆

TVBS新聞網

地震 北韓

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