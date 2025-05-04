川普cosplay教宗 AI生成照惹議 遭批嘲弄信仰、不正經

川普在其社群媒體帳號上發布一張自己裝扮成教宗的AI生成照片，引發批評聲浪。(取自X.com)

川普 3日在社群媒體發布自己扮成教宗 的AI 生成影像，引發批評聲浪。

白宮的官方社群媒體帳號也分享了這張AI生成圖，與此同時，天主教正準備遴選下一任教宗。

紐約州天主教大會(New York State Catholic Conference)譴責川普的行為是在嘲弄天主教信仰，AI生成圖發布前幾日川普才對記者開玩笑稱：「我想當教宗。」

AI圖片顯示川普坐在一張華麗的椅子上，身穿白色教宗祭袍和帽子，一根手指往上指。

根據路透(Reuters)報導，在介紹遴選新教宗過程的記者會上，梵蒂岡發言人布魯尼(Matteo Bruni)拒絕對川普的AI生成圖發表評論；教宗選擇程序將於5月7日開始，133名樞機主教將選出下一任教宗。

川普扮成教宗的AI圖在社群媒體引發一些人的強烈反彈，也有一些人為他辯護，認為只是玩笑。

前共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席史蒂爾(Michael Steele)批評川普的該篇貼文，表示這「證實了川普有多麼不正經和無能。」

紐約州天主教大會在X平台發文：「總統先生，這張圖並不厲害也不有趣。我們剛安葬我們敬愛的教宗方濟各，樞機主教正準備進行莊嚴的秘密會議，選出新任教宗。請不要嘲弄我們。」

義大利前總理倫齊(Matteo Renzi)也批評川普的貼文，他以義大利文在X平台貼文：「這張圖片冒犯信徒、侮辱制度，顯示這名右翼世界的領袖喜歡胡鬧。」

白宮方面則否認川普是在嘲弄教宗。

白宮發言人李維特表示：「川普總統親自飛往義大利向教宗方濟各致敬並出席他的喪禮，他一直是天主教徒和宗教自由的堅定擁護者。」