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陸軍建軍250年 6月14日閱兵 巧逢川普79歲生日

編譯俞仲慈／綜合報導
軍方宣布訂於6月14日川普總統79歲生日當天舉行盛大閱兵，以慶祝作為陸軍建軍250周年。(路透)
軍方宣布訂於6月14日川普總統79歲生日當天舉行盛大閱兵，以慶祝作為陸軍建軍250周年。(路透)

軍方2日宣布訂於6月14日川普總統79歲生日當天舉行大閱兵，以慶祝作為美國陸軍建軍250周年。

美聯社報導，陸軍發言人沃倫(Steve Warren)2日公布聲明透露陸軍建軍250周年慶祝活動，包括「壯觀的煙火表演、遊行以及在國家廣場(National Mall)舉行一整天慶祝活動。」

現代美國陸軍起源於美國獨立戰爭時期；1775年6月14日，第二次大陸議會決議成立「大陸軍」(Continental Army)作為對抗英軍的武裝部隊，任命喬治·華盛頓為總司令。直到1783年根據巴黎和約(Treaty of Paris)結束獨立戰爭，解散大陸軍大部分部隊，其中保留的兵力演進為現代美國陸軍。

巧的是6月14日也是川普總統生日，因此早在兩個月前，川普就開始與五角大廈商討生日當天舉行閱兵事宜。

根據陸軍規畫，將動員全國至少11個師級以上單位約6600名士兵，包括一個史崔克(Stryker)輪型裝甲車營在內的150輛軍車以及50架直升機，分陸空兩路從維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)出發前往華府國家廣場。

遊行隊伍將從五角大廈附近出發，不過重型履帶式軍車(包括「史崔克」裝甲車)將先進駐到林肯紀念堂(Lincoln Memorial)附近然後再加入遊行隊伍，不會行經維吉尼亞州橋梁。

不過這場耗資數千萬元的大型閱兵儀式，似乎打臉政府效率部(DOGE)推動的聯邦瘦身計畫，包括國防部文職人員在內，已經有數千名聯邦公務員失業。

今年4月，華府市長包瑟(Muriel Bowser)對於坦克行駛市區表達反對立場：「如果動用軍用坦克，就得同時花費數百萬元來修路。」不過閱兵仍被列為國家特殊安全活動，已經向國家公園管理局(National Park Service)申請核備。

報導指出，閱兵活動結束後，將陸續推出陸軍跳傘小組「黃金騎士」(Golden Knights)跳傘表演、音樂會與煙火表演，除了有骨董車輛和飛機現身，還將邀請退伍軍人團體、軍事學院與重演(reenactment)組織人員參加。

根據陸軍規畫，將動員全國至少11個軍和師約6600名士兵，包括一個史崔克裝甲車營...
根據陸軍規畫，將動員全國至少11個軍和師約6600名士兵，包括一個史崔克裝甲車營在內的150輛軍車以及50架直升機。(美聯社)

維吉尼亞州 川普 五角大廈

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