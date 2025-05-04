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電子狗哨控制自閉兒 德州小學教師遭解雇

編譯盧炯燊／綜合報導
德州小學教師埃斯卡米拉涉嫌使用電子狗哨控制一名自閉症學生，遭警方逮捕並控以故意傷害兒童重罪，她雖獲保釋，但已遭解雇。(麥倫南郡監獄)
德州小學教師埃斯卡米拉涉嫌使用電子狗哨控制一名自閉症學生，遭警方逮捕並控以故意傷害兒童重罪，她雖獲保釋，但已遭解雇。(麥倫南郡監獄)

德州一名小學教師涉嫌使用電子狗哨控制一名自閉症學生，遭警方逮捕及控告故意傷害兒童罪，她現獲保釋，但已遭學區解雇。

涉事的46歲教師埃斯卡米拉(Amber Escamilla)原在德州韋科市(Waco)的貝爾山小學(Bell's Hill Elementary School)任教，警方是收到兒童保護局(Child Protective Services)通知，指她曾使用電子狗哨(electronic dog whistle)來控制一名6歲自閉症學童，經調查後將她逮捕並控以「蓄意傷害兒童、老人或殘疾人罪」，這是一項重罪。

埃斯卡米拉在4月30日以3000元保釋金交保候訊。

警方調查期間，有目擊者表示，大約在2024年11月，埃斯卡米拉進入教職員休息室時，在桌子上放了一個裝置，並向同事聲稱，若然學生在課堂上大聲喧嘩時就會使用它來維持秩序。

另一名目擊者也向警方說，2024年9月曾目睹埃斯卡米拉在教室裡，用電子狗哨強迫學生服從命令，同時看到有學生摀住耳朵，狀甚不適的懇求埃斯卡米拉停止吹哨。

該名6歲學生的母親做筆錄時向警方說，2024年初，她的孩子經常回家哭喊，說學校裡的「火警警報」刺痛了他的耳朵，於是向兒童保護服務機構求助而揭發事件。

調查期間，埃斯卡米拉向警方承認購買了這個電子狗哨，但聲稱只是在學校的操場使用，而且只使用過一次；又說當時只是向該學生展示狗哨而不是在他面前使用。

貝爾山小學所在的韋科獨立學區(Waco Independent School District)發言人表示埃斯卡米拉在該校任教不到一年，現已遭到解雇。

狗哨是透過發出不同的超聲波頻率用來訓練狗，例如停止吠叫、坐下來等。但這些超聲波頻率或會對部分人造成不適感。

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